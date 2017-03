BAUHAUS: DONDE LAS PRIMERAS MUJERES ARQUITECTAS

Por Luis Alemany

Desde El Mundo

“ ‘Todo es primitivo, no existe el menor refinamiento, pero tampoco existe aquella altivez que tanto nos molesta en nuestros bailes de máscaras (…). Una graciosa muchacha, con sus piernas desnudas colgando del escenario, toca con entusiasta virtuosismo el acordeón. Pero estas piernas denudas no nos han de hacer creer que el eslogan de las salas de baile de la buena burguesía berlinesa, ‘poco arriba y nada abajo’, haya sido recogido y reinterpretado con artística libertad por los miembros de la Bauhaus. Al contrario: a los ojos de un berlinés, todo resulta sorprendentemente decoroso. Mi inclinación por la estadística me ha hecho registrar solamente dos hombros de mujer desnudos’.

El párrafo anterior pertenece a la crónica de un periodista alemán llamado Kole Kokk. Apareció publicado en 1924 y descubre que la historia doméstica de la Bauhaus no se parece a la película Cabaret, la película de Bob Fosse, ni a Adiós a Berlín, la novela de Christopher Isherwood. Y eso a pesar de las sugerentes fotos de las alumnas vestidas de chicos y de los alumnos vestidos de chicas que todos tenemos en la cabeza (…)”

