REFLEXIÓN SOBRE LA DOCENCIA DE LA ARQUITECTURA

Por Helio Piñón

Desde Vitruvius

“Pronunciar la conferencia inaugural de un curso en una Facultad de Arquitectura es un buen momento – casi una exigencia – para abordar temas que habitualmente se obvian en las conferencias habituales en las escuelas.

Aprovecho cada ocasión en que me dirijo a estudiantes, colegas y profesores para profundizar en los temas que considero fundamentales, tanto para el conocimiento de la arquitectura, como para la práctica del proyecto. A ese respecto, mi agradecimiento a su invitación es, a la vez, cortes e interesado: expresa mi gratitud a la confianza que han depositado en mi saber, pero, a la vez, celebra la posibilidad que me brindan para profundizar mis ideas y, por tanto, mejorar mi acción crítica sobre la realidad.

Llevo 35 años compartiendo la reflexión y la docencia de la arquitectura con la práctica del proyecto, lo que me ha permitido tener una visión poco común de tales actividades: no se si mejor, pero, cuando menos, distinta de la habitual. Generalmente, la reflexión y la profesión no suelen ser prácticas compartidas por una misma persona, por lo que generan perfiles intelectuales muy distintos: el estudioso, que centra su quehacer en la primera, y el profesional, que se dedica enteramente a la segunda. En cuanto a mí, no me puedo identificar con ninguno de ellos: en efecto, si la práctica del proyecto me ha llevado a conocer la arquitectura “desde dentro”, la reflexión me ha permitido relacionarla con las ideas y los valores que la relacionan con el mundo; unas ideas sobre las que se apoyan los principios y criterios en que, a lo largo de la historia, se ha basado la acción ordenadora del arquitecto. Esta visión singular de lo arquitectónico – que, sin duda, me facilita la labor profesional y docente – me ha creado un fuerte sentido de la responsabilidad ante la arquitectura y sus formas de aprendizaje, que me lleva a reflexionar continuamente sobre esas cuestiones (…)”

