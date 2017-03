SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS / BARROS & SARABIA

Por Piedad Rojas

Desde Plataforma Arquitectura

“ ‘La belleza es el esplendor de la verdad’ afirmó Platón en El Banquete y -mucho tiempo después- lo repetía San Agustín; esta frase es una buena síntesis de la intención que hemos tenido al escribir este libro. Nada más sano que una arquitectura que muestra lo que es y obras que son honestas en su construcción.

Hoy en día en que los materiales parecen ser otra cosa distinta de lo que son, por ejemplo la madera ya no es madera, la piedra no es piedra, etc., el tener claridad constructiva se hace más relevante que nunca.

¿Qué es saber construir?

Saber construir, en nuestra concepción no es otra cosa qué saber juntar, y saber construir bien es saber resolver de modo correcto y bello las juntas.

Hay buenas y malas juntas, hay cosas que se juntan bien y otras que se juntan mal, tal como en la amistad. Qué duda cabe que los incas por ejemplo sabían juntar piedras, un material requiere hacerse buen amigo del otro.

¿Por qué enseñar construcción?

En nuestra opinión el verdadero valor de la arquitectura no radica solo en proponer buenas ideas para acoger el habitar humano en plenitud, sino en transformar dichas ideas en obra de arquitectura edificada, tangible y concreta (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.