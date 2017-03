ARCHIVONOMÍA

Pablo Lujambio, uno de los alumnos de la última edición de nuestro curso de Identidad Digital para arquitectos, nos hace llegar esta estupenda reflexión.

A buen seguro que será de tu interés. ¿Nos acompañas?

“This is a very complicated case, Maude. You know a lot of ins, a lot of outs, a lot of what-have-yous. And lot of strands to keep in my head, man.” – The Big Lebowski. In and outs scene.

Mientras preparo el café de la mañana, leo desde un enlace en mi TL un artículo sobre el partido de ayer del Madrid. Me da gustico. Cierro el artículo y leo un tuit sobre la demolición de una casa trascendental para el movimiento moderno en España. Me indigno. Arrastro el dedo sobre la pantalla de abajo a arriba y, otro día más, leo los comentarios ofensivos que vierte sobre mi país el hombre que espera para ocupar la oficina más poderosa del mundo. Me enfurezco. Recibo, en el mismo momento en el que me empieza a hervir la sangre, un mensaje de mi novia diciéndome que en 5 minutos está en casa y que ha pasado a comprar el desayuno. Me vengo arriba. Mientras todo esto sucede, recibo likes en Instagram por una foto publicada hace una semana: va por los 150 likes, marca personal. Mi primo Pedro, duro como una roca, ha subido a Facebook mientras yo dormía en España y él estaba en México una foto en la que aparecemos los dos hace años. Me mueve.

Guardo textos casi compulsivamente, sin orden ni concierto. Accedo a fuentes de información de manera desordenada, no controlo cómo ni cuándo la voy a consumir. Me siento como The Dude en El Gran Lebowski tratando de resolver el secuestro de Bunnie y salirse del lío como pueda. Cada día es un caso muy complicado, con muchas entradas, muchas salidas y muchos hilos que mantener en la cabeza. Esto es insostenible, tengo que poner orden a estas entradas salvajes de información.

Me pongo a buscar soluciones y encuentro una nueva herramienta para administrar las fuentes de información, otra para administrar los enlaces que me interesa de verdad leer y surgen de la anterior y una última para guardar los que de verdad valen la pena para siempre. En ésta última descubro que puedo guardar toda mi información bancaria, fotos, tarjetas de visita. Encuentro una más que sirve para gestionar las tareas de mi empresa; otra para publicar en las redes de manera programada.

En paralelo, en eso que ahora sé que llaman el primer entorno y que solemos llamar la vida real, rebusco en una vieja caja de archivo que guarda documentos de mi abuelo Sergio. En una carpeta están sus notas de segundo de bachiller en el año 48 en México DF. Hay un buen número de asignaturas que han desaparecido de los programas: contabilidad, finanzas, administración. Pareciera como si prepararan para el mundo real de aquella, y casi como si supieran que la universidad no era la única vía. Descubro una que llama poderosamente mi atención: Archivonomía. Así que busco sobre ésta disciplina que hemos dejado de aprender y que me suena a algo importante. Esto encuentro: archivonomía es el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes al almacenamiento de documentos, buscando que dicha documentación se mantenga en el tiempo, pueda ser consultada y clasificada (1). ¡Pero cuantísima falta nos hace!

Pareciera que en el momento en el que pasamos de administrar un archivo físico a administrar un archivo digital dejamos de tener la necesidad de administrarlo efectivamente. El espacio físico que éste ocupa ahora es mínimo en comparación con lo que teníamos antes, si tenemos en cuenta lo que guarda un ordenador o un móvil: planos, ensayos, correo, fotos, film, artículos, prensa… Todo cabe en el espacio que ocupa un cuaderno de 100 folios. Pero lo que cabe ahí es infinito (si contemplamos la web) y no sabemos cómo administrarlo.

Lo bueno es que hay medios para llevarlo a cabo; como en cualquier materia, hay alguien que se ha preocupado por esto antes que tú. No estamos preparados para todo esto, nunca antes había habido un factor de cambio tan salvaje como lo es la red. Pero podemos intentar estarlo.

(1)_ http://archivonomiacontrolar.blogspot.com.es

Pablo Lujambio Purón (Ciudad de México, 1986) es arquitecto.

Realizó estudios en Pamplona (U. Navarra) y Nueva York (Pratt Institute). Su profundo interés en labores tangenciales a la arquitectura lo llevaron poco a poco a la labor profesional en el ámbito del arte y el diseño contemporáneo. Dirige la Galería Satélite en Querétaro y colabora como diseñador para Casa Gutiérrez Nájera. Actualmente vive en Bilbao abocado de nueva cuenta al quehacer arquitectónico.

Editores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

