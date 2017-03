EL PREMIO PRITZKER 2017 ES PARA EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA RCR.

¡Nuestras más sinceras felicitaciones para Rafael Aranda, Ramón Vilalta y Carme Pigem!

“(…) Me resulta casi imposible escribir estas líneas de tan embargado por la emoción como llego a estar. RCR. Pritzker. Dos conceptos que en mi cabeza siempre han estado asociados y que ahora se pueden poner juntos por primera vez oficialmente. Estoy contento. Estoy enormemente feliz. No sólo porque creo en la arquitectura de este equipo desde mucho antes de conocerlos personalmente. También porque conozco a Rafael a Carme y a Ramón desde hace un lustro y los quiero. Conocerlos, tratar con ellos, colaborar con ellos ha sido, indudablemente, una de las experiencias más intensas de mi vida profesional. Conocer a sus colaboradores, el equipo humano tras sus obras, tantos nombres que es injusto que diga uno solo por todos los que me dejaría, ha sido tan enriquecedor como conocerlos a ellos. Intentaré dejar que las emociones no me embarguen excesivamente y explicaré la importancia que tiene para la arquitectura la concesión de este premio.”

Por Jaume Prat

RCR, Premio Pritzker 2017

“(…) Habían rediseñado medio Olot cuando, con mucha cautela, decidieron comenzar a trabajar fuera de su comarca. En el parvulario El Petit Comte de Besalú ensayaron una arquitectura más industrializada que también desarrollaron en las escuelas francesas de Font Romeu. En las bodegas Bell Loc de Palamós enterraron el edificio y en la plaza-puente-teatro de Ripoll urdieron una tipología triple que parece que siempre estuvo allí.”

El Premio Pritzker 2017 recae en el estudio catalán de arquitectura Olot RCR

Por Anatxu Zabalbeascoa

“(…) El jurado apreció en RCR, su “compromiso con el lugar y su narrativa”. También la manera en que su obra “armoniza la materialidad con la transparencia, entre el exterior y el interior”, logrando “una arquitectura emotiva y experimental”. Asimismo, el jurado argumenta que “vivimos en un mundo globalizado donde confiamos en las influencias internacionales. Pero cada día más personas temen que esa influencia internacional les haga perder sus valores, artes o costumbre locales. Aranda, Pigem y Vilalta han demostrado que se pueden tener ambas cosas”.

Por Llàtzer Moix

El estudio catalán RCR gana el Pritzker

