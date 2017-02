EFECTO ESTELA

Recomendable tesis doctoral presentada por Loreto Barrios.

“(…) Pero no todas las referencias vienen de los clásicos o de entornos académicos. Los blogs son una plataforma innegable de difusión y expresión del pensamiento. Aunque no suelan referirse a artículos con índice de impacto, no recoger sus opiniones por ese motivo en una tesis doctoral sería hoy en día negar la realidad. Agnieska Stepien y Lorenzo Barnó forman parte de esa hornada de arquitectos nativos digitales o casi, y algunos consideran su blog de arquitectura StepienyBarno uno de los más influyentes del mundo en lengua castellana (Gorbea, 2013, p. 27). Varios de sus post reflejan opiniones como “A veces, curiosamente, en nuestro mundillo se confunde la pedantería con la sabiduría””

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

