LAS DIEZ CUALIDADES DEL BUEN PROFESOR DE ARQUITECTURA.

Andrea Robles Carrasco, una de las alumnas de la última edición de nuestro curso de Identidad Digital para arquitectos, nos hace llegar esta excelente reflexión. A buen seguro que ¡será de vuestro interés!!

1_ El buen profesor de arquitectura está comprometido con la buena arquitectura: se preocupa por las necesidades que pueda resolver un buen proyecto, y el valor añadido que pueda aportar a las personas y a la sociedad.

2_ Se interesa en metodologías pedagógicas: innova, propone ejercicios prácticos y clases que conecten con la vida real, con otras disciplinas y otras profesiones, y con los intereses y motivaciones de sus alumnos. Se vale de nuevas herramientas y se evalúa para saber qué cosas funcionan y cuáles no.

3_ El buen profesor es amable y respetuoso con la persona que tiene delante. Tiene un trato cercano, es empático y muestra interés en conocer a cada uno de sus alumnos para saber cuáles son sus intereses, sus fortalezas o sus debilidades, para poder acompañarlos de la mejor manera en su proceso de aprendizaje y sacar lo mejor de cada persona.

4_ Trata a todos sus alumnos por igual: dedica el mismo interés, tiempo y respeto a cada uno de ellos, sin establecer prejuicios.

5_ Un buen profesor escucha activamente, antes de prejuzgar o imponer. Será difícil guiar a un alumno en su aprendizaje si simplemente se quiere imponer una manera propia de ver la realidad. Es humilde y siempre está al acecho de aprender cosas nuevas y considerar nuevas perspectivas. Promoverá siempre el diálogo en el que cada persona pueda decir asertivamente lo que piensa.

6_ Transmite amor por su materia, por la arquitectura y por la satisfacción de un trabajo bien hecho, pero no ahoga con el volumen de trabajo, ni exige resultados desorbitados. Es justo a la hora de evaluar el proceso de cada alumno.

7_ El buen profesor no corrige, sino que genera reflexión para que el alumno se replantée las posibles cosas que puedan no funcionar, facilitando información práctica que por sus años de experiencia conozca y el estudiante todavía no (da ejemplos en los que no ha funciona algo, comparte experiencia constructiva, recomienda proyectos, libros o visitas…). Genera debate en el que todos pueden aportar ideas, sugerencias y críticas constructivas. No da respuestas: genera las preguntas.

8_ Un buen profesor siempre está conectado con la vida: busca un aprendizaje significativo a través de la síntesis de ideas. No imparte un temario de manera abstracta y desconectada de la realidad: Hasta la materia más teórica está fundamentada en situaciones del mundo real. Se valdrá de recursos como imágenes, material audiovisual, anécdotas, muestras, ejemplos, ejercicios prácticos.

9_ No ridiculiza a un alumno por el simple hecho de estar (se supone) por encima de él. El alumno está aprendiendo, por lo que no hay razón en ridiculizar a alguien por equivocarse (se supone) en un proceso de aprendizaje. Un alumno humillado será un alumno desmotivado con una autoestima baja que difícilmente podrá dar lo mejor de sí. Se trata de un abuso de poder y de un comportamiento mezquino.

10_ El buen profesor de arquitectura es un buen compañero y promueve asimismo el compañerismo, el respeto y la tolerancia entre sus alumnos, no dejando que miren nunca a un compañero por encima. No es ególatra ni compite con los demás profesores. Se interesa por otras maneras de hacer y coopera con sus compañeros para aprender los unos de los otros. Impulsa talleres y actividades compartidas y acciones experimentales y transdisciplinares fuera del aula.

Y vosotros, ¿tenéis más cosas que aportar a todos los futuros buenos profesores de arquitectura?

Andrea Robles es arquitecta (ETSAG), y compagina la actividad profesional con la divulgación, la investigación y la docencia. Es máster en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico (ETSAB) y en la actualidad realiza el doctorado en el grupo de investigación Habitar (UPC). Corresponsal de La Ciudad Viva, ha formado parte de Re-cooperar, colectivo de jóvenes arquitectos de Barcelona, con el que ha participado en varios proyectos y ha sido docente de diversos talleres en la ETSA La Salle (Barcelona) y ESARQ UIC (Barcelona). Imagen de portada: Foto homenaje a Antonio Jiménez Torrecillas . Ojalá más profesores (y personas) se parecieran a él.

