L’ARCHITECTURE EST MORTE. VIVE L’ARCHITECTURAL!

Por Carlos Santamarina-Macho

Desde Blog Fundación Arquia

“Ha llegado el momento de realizar una confesión: cada vez me interesa menos la arquitectura. No es ese sentimiento solo el fruto de este contexto en el que, a pesar de la crisis profesional, se sigue produciendo buena arquitectura, sino la evolución de una desafección que nace en mis tiempos de estudiante, aquella que me llevaría incluso a plantearme el abandono de una disciplina en la que, ya entonces, no encontraba sentido alguno. No voy a afirmar, como Le Corbusier en 1953, que deteste hablar de arquitectura, pero sí que cada vez me resulta más tedioso y aburrido hablar, escribir, oír o leer sobre ella.

No me interesa saber cuál es el edificio de la semana, del mes, del año, de la década o del siglo. O el edificio del siglo de esta semana. Tampoco quién es el arquitecto de moda, el ganador del último gran concurso o el flamante agraciado ese premio auspiciado por una corporación hotelera. El Nobel de la arquitectura lo llaman, como si esos galardones fuesen todavía garantes de una calidad incuestionable. Algo así debe de estar pensando Bob Dylan.

Las revistas y libros de arquitectura se acumulan en mi estudio, pero apenas son abiertos. Leo las entrevistas a arquitectos con el mismo hastío que las realizadas al último famoso salido de un reality show. Será porque el papel cuché me dificulta distinguir las unas de las otras. La (llamada) crítica arquitectónica, hipertrofiada por unos medios digitales que han aportado libertad y diversidad al mismo tiempo que, condenados por el imperativo de la inmediatez y periodicidad, amenazan con convertir lo reseñable en anecdótico y lo anecdótico en reseñable, ha dejado de resultarme atractiva y estimulante (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

