Hace unos días hemos terminado la sexta edición de nuestro curso de Identidad Digital para arquitectos y ya van llegando los primeros trabajos de fin de curso. Como siempre, aquellos que vemos con más “formato post”, nos gusta rescatarlos y publicarlos en nuestro blog de Stepienybarno.

Así que, hoy comenzamos con el primero de ellos, un post de lo más potente firmado por uno de los alumnos con más entusiasmo y ganas: Carlos Bento.

¡A buen seguro que os va a encantar!

………………………………………………….

María se revolvió en su asiento. Era la joven CEO de Galletasmaría.com, una startup creada con unos amigos del MMGD y dedicada a la venta de galletas online. Las cosas no iban bien, la empresa pasaba por un mal momento, un punto bajo de la montaña rusa típica de este modelo de negocio. Empezó por revisar las soft skills y las hard skills con que contaban y no descubrió ningún procrastinador infiltrado.

María siempre pensó que lo tenía todo claro, pero los malos resultados del negocio la tenían en ascuas. Sin pensarlo dos veces cogió el i-phone y llamó a Alexander Osterwalder para consultarle sobre la crisis on line que se avecinaba.

Más tarde, llamó al socialmedia de la startup y le espetó sin más:

– Manolo, hay varios asuntos que debes revisar: Primero los costumers y los micronichos de mercado. Y después el tráfico cruzado y los algoritmos.

– Vale, jefa. He hablado también con los de Digiworks y he vuelto a hacer el pain, glain, claim, por si acaso.

– ¿Y has revisado las KPI’s?

– ¡Coooñó, pues no. A ver si van a ser las jodidas KPI’s !

– Pues vas y lo compruebas, y de paso la hootsuite, la buffer app, el twitter feed, el puto google analytics y todos los pluggins que haya por ahí.

– Muy bien, yo mientras tanto miraré el fomo.

– Vale, fomo tú quieras.

María, tras comprobar que el fomo no aparecía por ningún lado, pensó que el problema podría estar en la comunicación online, y llamó a Pepe, el communnity manager, para darle unas indicaciones.

– Mira Pepe, creo que tenemos problemas de SEO, he buscado en Google y la primera que sale es fontanedaonline.com. y detrás galletitasdemantequilladelaabuela.org. ¡Así no vendemos ni media galleta! Me tenéis frita con el posicionamiento y ya no nos quedan fondos para comprar visitas

– Yo creo que no es problema de SEO, sino de naming y de contenido de valor. ¿te acuerdas cuando creamos nuestro branding? No hicimos el análisis DAFO, ni estudiamos la huella digital a fondo.

– No sé. Cuando rellenamos el business model canvas, creo que no aplicamos bien el método Kaizen a la hora de movernos en el espacio 2.0 y eso que no paramos de pivotear.

– Pero tenemos un blog y una web que van de maravilla, con su responsive design, su usabilidad, su prototipado y su canesú

– El blog supongo que estará en wordpress y no en flash ni en blogger ¿verdad?

– Sí, y yo me ocupo de los post como si fuera una madre, hago networking todas las tardes, además de estar en facebook, en twitter y en linkedln como no podría ser de otra manera

– Pues a ver si va a ser cosa del eneagrama, que no es lo suficientemente arquetipizante, o del GTD. ¡Qué sé yo!

– ¿Te refieres al Wolksvagen Golf con el que repartimos las galletas? Tiene gasoil y la ITV pasada. No creo que tenga nada que ver en esto.

AUTOR: Carlos Bento Company Soy arquitecto y he dedicado casi 40 años de mi vida a este oficio, en muy variadas situaciones laborales, pero siempre con el objetivo de proyectar y construir edificios. Ahora, liberado de la presión del trabajo, ocupo mi tiempo en lo que más valoro: mi familia, mis amigos y mis aficiones, sin hacer mal a nadie… http://www.c-bentocompany.es/

Si quieres saber más de nuestro curso, puedes visitar nuestra web:

Editores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.