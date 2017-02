CONCURSO: 3ª EDICIÓN PIAM – ARQUITECTURA DEL EQUILIBRIO

Os hacemos llegar esta información que puede ser de vuestro interés.

……………………………………………………………………………

“Una ocasión más, Matimex quiere reconocer la excelencia en la arquitectura y presenta la 3ª convocatoria del Premio Internacional de Arquitectura, dedicada en esta ocasión a la Arquitectura del Equilibrio “Mens sana in corpore sano”.

Muchos espacios arquitectónicos se dedican total o parcialmente a la búsqueda de este equilibrio: espacios deportivos, gimnasios, centros de terapias alternativas, spas, hoteles destinados al bienestar, institutos de belleza…, además de aquellos centros dedicados plenamente a la salud y la curación, entre muchas otras opciones.

Ganadores y accesits de la edición anterior: Juan Copado (accésit), Javier Serrano (accésit), Eduardo Cilleruelo (1º Estudiantes), Álvaro Millán (2º Estudiantes), Vicente Pérez (accésit), Irene Ruiz (2º Profesional), Javier Tobías (2º Profesional), Julia Molina (accésit) y Juan Alcalá (1º profesional).

La nueva temática, sobre el bienestar holístico, será la protagonista del reto de proyectar un espacio o recuperar uno existente cuyo diseño se englobe dentro de una o varias de las tipologías señaladas (bibliotecas, centros educativos, gimnasios, institutos de belleza, centros sanitarios, entre otros) o que gire sobre el tema principal del concurso.

La empresa, que forma parte de Iris Ceramica Group, quiere mostrar una vez más el apoyo al medioambiente con la recepción de estos proyectos y la constante evolución del concurso. Se tendrá en cuenta el uso del material con acabado Active Clean Air & Antibacterial Ceramic, así como la selección en el proyecto de cerámica con certificado LEED o BREEAM; también se valorará la calidad, originalidad, creatividad y buen uso y acondicionamiento de los productos del grupo.

Este premio va dirigido a profesionales y estudiantes del mundo de la arquitectura, arquitectura técnica, el diseño, el interiorismo, la ingeniería y cualquier perfil que se asemeje a estas características.

El jurado encargado de valorar los proyectos se compone de profesionales de gran reconocimiento a nivel internacional vinculados directamente con la arquitectura, el diseño y la sostenibilidad:

Federica Minozzi . Consejera Delegada de Iris Ceramica Group.

. Consejera Delegada de Iris Ceramica Group. Juan-Luis Grafulla Gaspar . Consejero y Director General de Matimex.

. Consejero y Director General de Matimex. Nini Andrade Silva. Interiorista y pintora. Fundadora de Atelier Nini Andrade Silva en Funchal y Lisboa.

Fundadora de Atelier Nini Andrade Silva en Funchal y Lisboa. Jacinto Arenas Serna. Director General de Ares Arquitectos en México.

Director General de Ares Arquitectos en México. Carlos Lamela De Vargas . Arquitecto. Presidente Ejecutivo de Estudio Lamela.

. Arquitecto. Presidente Ejecutivo de Estudio Lamela. Isabel López Vilalta. Socia Fundadora de Isabel López Vilalta + Asociados.

Socia Fundadora de Isabel López Vilalta + Asociados. Carlos Martín Ramírez. Director de L35 Arquitectos de Madrid.

Los premios, entendidos en cantidades netas, que se otorgarán son los siguientes:

Categoría Profesionales:

1er premio: 3.000 €

2º premio: 1.000 €

1er accésit: sin remuneración económica

2º accésit: sin remuneración económica

Categoría estudiantes:

1er premio: 1.000 €

2º premio: 500 €

La inscripción y entrega de proyectos se realizará del 30 de enero a 8 de mayo a través de la página web del concurso (www.premiosmatimex.es). Cualquier información relacionada con el mismo podrá consultarse en la web.

Matimex wants to recognize the excellence in architecture and presents the 3rd edition PIAM, International Architecture Contest, dedicated in this occasion to the Architecture of the Balance “Mens sana in corpore sano”.

Many architectural spaces are partly or entirely dedicated to the attempt to achieve this balance: sports facilities, gyms, alternative treatment centres, spas, wellness hotels, beauty centres, as well as centres dedicated entirely to health and medical treatments.

The company, from Iris Ceramica Group, wants to show its support to environment with the contest. The use of products with finished ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic will be considered an advantage. And the use, in the projects, to the certification LEED or BREAM; the jury also will evaluate in the projects the quality, originality, creativity, and the correct use to the products from the Iris Ceramica Group.

This prize is addressed to professionals and students associated with the architecture, technical architecture, design, interior design, engineering and with similar profiles with this characteristics.

The jury is composed with international professionals associated with the architecture, the design and the sustainability:

Federica Minozzi . Iris Ceramica Group CEO, Italy.

. Iris Ceramica Group CEO, Italy. Juan-Luis Grafulla . Matimex CEO and General Manager.

. Matimex CEO and General Manager. Nini Andrade. Interior designer and painter. Founder of Atelier Nini Andrade Silva in Funchal and Lisboa.

Founder of Atelier Nini Andrade Silva in Funchal and Lisboa. Jacinto Arenas. General Manager of Ares Arquitectos, México.

General Manager of Ares Arquitectos, México. Carlos Lamela . Architect. Executive Chairman of Estudio Lamela.

. Architect. Executive Chairman of Estudio Lamela. Isabel López Vilalta. Interior Designer. Founding partner in Isabel López Vilalta + Asociados.

Interior Designer. Founding partner in Isabel López Vilalta + Asociados. Carlos Martín. Manager of L35 Arquitectos, Madrid.

The prizes, in net amount, are:

Professional category:

1st prize: 3.000 €

2nd prize: 1.000 €

1st Honorable mention: no cash prize

2nd Honorable mention: no cash prize

Students category:

1st prize: 1.000 €

2nd prize: 500 €

The inscription and delivery: from 30th of January to 8th May through the PIAM’s web (www.premiosmatimex.com). Consult the web for any questions.

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales. A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo. * Este artículo ha sido publicado dentro de nuestra sección de Post Patrocinados.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.