TOP 10 ARQUITECTURA ESPAÑOLA CON ETIQUETA ‘PATA NEGRA’

Por Concha Rodrigo

Desde More With Less

“Que el jamón ‘Pata Negra’ está valorado a nivel internacional ya lo sabemos. Por eso hoy dedicamos este Top 10 a diez proyectos de arquitectura ‘made in Spain’. Diez proyectos donde el carácter propio es un valor añadido, donde las nuevas tecnologías van de la mano de los métodos tradicionales. Artesanía y minimalismo cooperan para ensalzar la marca propia. Arquitectura de aires mediterráneos, y por qué no, “divertida”, “encantadora” y “sensual”. Interiorizamos estos atributos (impuestos desde el extranjero) a una arquitectura que va mucho más allá de las lineas rectas.

Gaspar House por Alberto Campo Baeza

Gaspar House, un proyecto de Alberto Campo Baeza en Cádiz. Esta vivienda independiente se encierra en si misma. Con un enfoque introspectivo, es capaz de conectar sus espacios interiores y exteriores. Horizontalidad y simetría como principales características en un proyecto donde la sencillez y el minimalismo se enfatizan por la entrada de luz. Arquitectura que controla la naturaleza y al mismo tiempo convive con ella (…)”

Accede a la lista, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

