7 NOVELAS QUE TODO ARQUITECTO DEBERÍA LEER

Por Ariana Zilliacus

Traducido José Tomás Franco

Desde Plataforma Arquitectura

“Los grandes arquitectos son como grandes escritores. Nuestra habilidad para observar el mundo que nos rodea hasta el más pequeño detalle -para luego hacer las conexiones más notables-, ha dado a la humanidad grandes historias y experiencias, ya sea a través de espacios imaginados o reales. Como dice Charles Eames: “Eventualmente todo se conecta: personas, ideas, objetos. La calidad de las conexiones es la clave de la calidad en sí misma”.

Como arquitectos, tenemos una sucesión casi infinita de conexiones para hacer; los materiales, la geografía, el tiempo, la gente, las experiencias y nuestras propias creencias. Todo se reúne en el diseño de un espacio. Las novelas son, por lo tanto, una gran manera de recordar todas las posibilidades creativas que la arquitectura sostiene, animándonos a soñar. Cada una de estas 7 novelas no-arquitectónicas tiene cualidades que podrían abrir el mundo arquitectónico (además de entregarte un agradable momento de lectura para tus tiempos libres). ¡A disfrutar!

1. Zen y el Arte de la Mantención de Motocicletas por Robert M. Pirsig

Después de un viaje de motocicleta entre un padre y un hijo a través del noroeste americano, la novela relata el descubrimiento filosófico del verdadero concepto de la calidad; algo con lo que los arquitectos están luchando constantemente. ¿Se alcanza la calidad a través de la percepción, o la racionalidad? ¿Surge de las propiedades materiales, de la forma, del diseñador? Pirsig comienza a sacar sus propias conclusiones sobre la calidad, su necesidad de una identificación personal, y la relación entre el creador y la creación. En otras palabras, la calidad no puede ser falsificada, así como la verdadera inversión no puede ser falsificada. “Zen y el Arte de la Mantención de Motocicletas” no sólo te lleva a lo largo de una emocionante historia; te hará pensar profundamente en lo que la calidad significa realmente para ti y tu arquitectura.

2. El Dios de las Cosas Pequeñas por Arundhati Roy (…)”

