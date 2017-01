TIEMPOS LÍQUIDOS PARA LA ARQUITECTURA

Por Pedro Hernández Martínez

Desde Arquine

“Si los valores de la Modernidad ya no son los de nuestros, ¿qué viene después? No hay una respuesta: se apunta que estamos condenados a ser modernos; que alcanzamos la condición posmoderna; o que nunca hemos sido modernos, porque nunca llegamos a cumplir sus aspiraciones. Teorías hay tantas como gente pensante. Una de las más destacadas fue aquella definida por el recién fallecido Zygmunt Bauman (1925–2017): sociólogo, filósofo y ensayista polaco, que vislumbró una modernidad de carácter líquido: un periodo donde la identidad es la responsabilidad vital de un sujeto en constante búsqueda de su propia autorrealización. La identidad ya no es un elemento fijo sino móvil, flexible y versátil, donde el arraigo o la pertenencia se han vuelto más frágiles. La consecuencia es indefinición de la identidad de un sujeto incapaz de concluir nada —porque esta sometido al cambio constante— cuya felicidad es imposible —porque siempre aspira a una realización mayor; un estado de continua insatisfacción.

El concepto de Modernidad líquida podría verse como modernidad caótica, atravesada por la globalización de la economía neoliberal, que ha ha sometido a las personas a condiciones de nomadismo —turistas, exhiliados o migrantes darían cuenta de ello—, precariedad e incertidumbre (…)”

