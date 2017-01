8 TEXTOS CORTOS DE ARQUITECTURA QUE DEBERÍAS LEER

Por Sharon Lam

Traducido por Isadora Stockins

Desde Plataforma Arquitectura

“Calidad sobre cantidad, así dice el refrán. Con tantos conceptos flotando alrededor de la profesión arquitectónica, puede ser difícil mantenerse al día con todas las ideas que se esperan que conozcas. Pero en la arquitectura y en otros temas, las ideas más memorables suelen ser las que pueden condensarse textualmente: “la forma sigue a la función”, “menos es más”, “menos es un aburrimiento”. Aunque un poco más extenso que tres palabras, esta selección de textos no toman mucho tiempo en ser leídos y sin embargo, entregan lecciones duraderas, ofreciéndote la oportunidad de llenar brechas en tu conocimiento de forma rápida y eficiente. Cubriendo todo, desde loos a Adolf Loos, de lo público a lo doméstico, y del color a la fenomenología, continua leyendo para encontrar los ocho textos que debes anotar en tu lista de lectura:

1. Planning the Powder Room / Denise Scott Brown

Una pieza de menor lectura de la coautora del seminario Learning From Las Vegas, es el ingenioso ensayo de Denise Scott Brown, Planning the Powder Room. Escrito en 1967, pero todavía capaz de generar sentido al leerlo, el ensayo es una crítica honesta hacia los baños públicos: los cubículos que con demasiada frecuencia no tienen ganchos, y los lavamanos que nunca los tienen, dejándola a una sosteniendo torpemente las pertenencias entre las piernas. Scott Brown muestra cómo el diseño simple puede fácilmente poner fin a las impracticidades cotidianas provocadas por los arquitectos masculinos sin conocimientos físicos. El ensayo muestra cómo los baños también son dignos de un diseño pensativo, y que debieran ser por lo menos una prioridad número dos, si es que no la número uno. El ensayo comienza en la página 81 de la edición de abril de 1967 del AIA Journal que, junto con una extensa selección de los archivos del AIA Journal, se puede leer en ncmodernist.

2. Ornamento y Educación / Adolf Loos (…)”

Accede a la lista, AQUÍ

