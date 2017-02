MILAGROS ARQUITECTÓNICOS. Por Carlos Puente

Nos llega esta interesante reflexión de la mano de Carlos Puente. A buen seguro que el post será de vuestro interés.

“Aún en estos tiempos descreídos y zygmuntbaumanianos que corren, los milagros son posibles. Incluso en el mundo de la arquitectura. De hecho, acaba de ocurrir uno hace pocos días.

Resulta que, sin que se sepa cómo, ha desaparecido la famosa y admirada (por algunos del gremio; no me atrevería a generalizar) casa Guzmán, obra del conocido arquitecto del pasado siglo Alejandro de la Sota. En el lugar en que se hallaba, ha hecho su aparición un edificio de estilo inclasificable. En realidad, como se ve, doble portento: desaparición y aparición.

Parece ser que, recientemente, unos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares, enviados por su profesor al lugar en que se hallaba esa casa para hacer un trabajo de curso, cual nuevos pastorcillos de Fátima se encontraron con el segundo de los referidos prodigios. Es lógico pensar que el primero de ellos tuvo que suceder antes del segundo, pero debió ser un visto y no visto y los pastorcillos no fueron testigos del mismo.

La prensa se ha hecho eco del asunto inmediatamente y, en tromba, un clamor de voces escandalizadas se ha sumado a ella, inundando también las redes sociales: todos son unánimes en reconocer que, hoy en día, es intolerable que se produzcan ese tipo de milagros.

El Colegio de Arquitectos de Madrid, El Ayuntamiento de Algete y la Fundación Alejandro de la Sota (cuentan desde ella que trataron de hablar con los herederos de Guzmán para ayudarles a encontrar un comprador que valorara el diseño de la casa y la mantuviera en su estado original, pero no lo lograron), claman por la necesidad de poner los medios para que estos fenómenos no se repitan. Aunque eso sí, matizando que a día de hoy, pena penita pena, son legales.

A mí, que soy un poco descreído para estas cosas milagreras, la verdad es que el asunto me mosquea. Me da por pensar, que es difícil que estos hechos hayan ocurrido espontáneamente (cual combustión de zarza ardiente) y que, con toda seguridad, su gestación ha tenido que durar varios meses. Y que en ese tiempo, los organismos ahora escandalizados estaban al tanto de lo que se cocía y en qué iba a terminar el guiso, y a pesar de ello han guardado un “prudente” silencio. Y que si no llega a ser por esos pastorcillos, seguiríamos chupándonos el dedo, sin saber nada de nada. ¡Qué cosas!”

Autor del texto: Carlos Puente

Imagen: Exterior de la antigua Casa Guzmán (Fundación Alejandro de la Sota)

También puede ser de tu interés: CASA GUZMÁN, ASÍ SE DESTRUYE UNA JOYA DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA Acceder LA CASA GUZMÁN HA SIDO DEMOLIDA Acceder BROTES VERDES Acceder LA HERENCIA DE LOS DESHEREDADOS Acceder ¿POR QUÉ EL DERRIBO DE LA CASA GUZMÁN ES UNA TRAGEDIA PARA EL PATRIMONIO? Acceder CON LOS OJOS CERRADOS Acceder DERECHO AL PATALEO Acceder

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.