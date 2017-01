CASA GUZMÁN, ASÍ SE DESTRUYE UNA JOYA DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA

Por Carlos Prieto

Desde El Confidencial

“Habemus destrucción de una joya del patrimonio arquitectónico español: la Casa Guzmán ha sido demolida y sustituida por… otra cosa. Enrique Guzmán encargó su casa al arquitecto Alejandro de la Sota en los años setenta del pasado siglo. Se construyó en la urbanización Santo Domingo (Algete, Madrid). Consciente del valor artístico de su residencia, Guzmán abrió sus puertas durante años a los estudiantes de arquitectura. No obstante, muerto Guzmán, sus herederos han decidido demoler la casa y construir otra en su lugar. Cualquier parecido entre ambas, es pura coincidencia.

“No quiero entrar a juzgar la nueva casa, lo importante es que han demolido un edificio de Alejandro de la Sota”, cuenta a este periódico Teresa Couceiro, directora de la Fundación Alejandro de la Sota.

“La mayor parte de la arquitectura moderna no está protegida en España. Pueden tirar todas las casas que quieran, es legal, pero no deja de ser una tragedia. Aparte del propietario, que ha hecho lo que ha hecho, hay que valorar la responsabilidad de los arquitectos y de las instituciones. Este caso debería dar lugar no solo a lamentos, sino a una reflexión, para que no vuelva a pasar algo parecido. ¿Qué está fallando?”, se pregunta Couceiro, que se enteró hace unos días de la destrucción de la Casa Guzmán (…)”

Accede a la web, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.