ESTA NUEVA APLICACIÓN DE DIBUJO MUESTRA CÓMO EL SOFTWARE DIGITAL PROTEGE EL CROQUIS, NO LO DESTRUYE

Por Ariana Zilliacus

Traducido por Isadora Stockins

Desde Plataforma Arquitectura

“Mental Canvas no es el primer software que intenta salvar el acto de esbozar, hemos visto herramientas de “croquis” en 3D tal como SketchUp, así como aplicaciones que simulan simplemente dibujar en papel, como la popular gama de aplicaciones de Morpholio. Pero lo que hace que Mental Canvas sea revolucionario es que tienes la capacidad de dibujar libremente en un espacio tridimensional sin las limitaciones del modelado CAD tradicional; es lo que Julie Dorsey, fundadora de Mental Canvas, llama un “medio gráfico”; no totalmente plano, pero no totalmente en 3D. El software será lanzado a finales de este año en los dispositivos de Microsoft Surface, incluyendo el recientemente anunciado Surface Studio, que trabaja con el hardware de las computadoras Surface y el Surface Dial para proporcionar una experiencia de esbozo natural en un lienzo virtual (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

