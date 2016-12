BETHLEHEM MAYHEM

Por Jose María Echarte

Desde n+1

“De: José de Nazaret

A: DIOS S.A.

Asunto: Pequeños problemillas.

Estimado Señor S. Le escribo porque, como sabrá, esta cerca el día de la inauguración de las obras de remodelación del establo que ha estado usted haciendo y no le negaré que estamos un poquito preocupados.

Es cierto que viene usted altísimamente recomendado, pero mire, siendo sincero, hay una serie de cuestiones que no podemos dejar pasar y que le cito a continuación:

1.- En primer lugar la acústica. Entienda usted que el antiguo establo era de paja y de madera, y claro, el de ahora es de hormigón y esto que llama usted trencadís. Y le recuerdo que esto es para poner una criatura que va a llorar seguro, y que hemos estado haciendo pruebas estos días y han venido los vecinos a decir que si había ópera y que si representábamos Aída (Muy popular por aquí). No le diré mas que el otro día vino el señor de la Biblia a hacer las fotos y se ha tenido que ir de vació porque teníamos unas ojeras bárbaras, y es que con esta reverberación no hay quien pegue un ojo.

2.- Lo del techo de lamas móviles…. mire no lo vemos. Si no por otra cosa porque hemos tenido que poner al buey a accionar el mecanismo que las mueve y al quedarnos sólo con la mula el calorcillo en el interior del portal no es el mismo. Y encima al ser todo de hormigón dice mi mujer que es muy frío y estamos todo el día con el moco colgando.

Además, anteayer le saltamos un ojo con una lama a un pastor que venía a ofrendar una oveja, y la oveja acabó catapultada al mar rojo, y claro…. se está corriendo la especie de que esto es poco menos que una trampa mortal…(…)”

