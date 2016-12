PRESENTACIÓN DEL MÁSTER EN ARQUITECTURA ICÓNICA, M.A.I.

Hace unos días recibimos asombrados la invitación para ir a la rueda de prensa de la presentación del nuevo Máster en Arquitectura Icónica, M.A.I.

El evento tenía lugar en lujoso Hotel Imperial Plus y, aunque, , no teníamos demasiadas ganas de ir, nos animamos y la experiencia fue bastante impactante.

Si queréis saber más de este particular Máster !A seguir leyendo!

…………………………………………………………………………………………….

Nada más llegar, nos agasajaron con varios detallitos y nos repartieron unas mochilas, en plan diseño total, con publicidad de los patrocinadores del acto: la famosa revista Los economistas y la popular Hola.

Así, al filo de las 20.00 horas, dio comienzo la presentación, ante una sala abarrotada de un público de lo más variopinto.

“El máster ofrece un servicio profesional y personalizado con grandes opciones de futuro. Las clases nacen de un compromiso con la sociedad que necesita cada vez más arquitectura icónica que eleve el ánimo de sus ciudadanos.

!Ya basta de ciudades anónimas y aburridas! necesitamos un urbanismo que apueste por el espectáculo y sabemos que, con el abandono de la crisis, ya hay muchos alcaldes españoles que están deseando volver a inaugurar esculturas arquitectónicas que pongan a sus ciudades en el mapa. Es más, sería bueno que el gobierno siguiera sacando dinero de la hucha de las pensiones para invertir en este tipo de proyectos; lo importante es generar negocio en el aquí y ahora.

El máster no es una opción de futuro es presente puro y duro. Quien no quiera verlo, es que está ciego.”

Así de entusiasta y contundente se mostraba el director del Máster en Arquitectura Icónica, Sergio Fernández del Palomo.

Más adelante, el jefe de estudios del nuevo máster, Mohamed Ulrrich, en perfecto español, apuntó:

“(…) en estos tiempos inciertos que vivimos los estudiantes necesitan cierta seguridad, y nada mejor que un lugar donde te enseñen a ejercer la profesión de arquitecto sin ningún tipo de restricción. Aquí la creatividad correrá a espuertas y no habrá limitaciones económicas propias de otros máster. Queremos alumnos valientes que apuesten por una arquitectura rompedora y que sea capaz de seducir a grandes inversores.”

Según pudimos entender el máster se enfoca en la gestión de grandes proyectos, para ser desarrollados en “estudios de postín”. El máster es habilitante y quien haya terminado los 5 años del grado, con este máster podrá ser arquitectos proyectista. No quedó claro pero se deduce que, también, tendrá en algún país una triple titulación.

A su vez, existe la versión online y la versión Exprés. A este respecto, Ulrrich, indicó: “El mundo se está globalizando y digitalizando y no tiene sentido que alumnos de otras partes del mundo no puedan disfrutar de nuestro máster. Así que, hemos creado la mega-plataforma educativa onlline que hará real el sueño de muchos alumnos. Los cambios que da la tecnología no son lineales, son exponenciales y hay que saber adaptare. Nosotros vamos de la mano de la ley de Moore.

Además, esta opción no tiene sobrecoste para el alumno.”

Recordamos que el Máster cuesta la friolera de 100.000 euros. Así !porque yo lo valgo!

“Por otro lado, hemos querido hacer la versión exprés para aquellos alumnos que ya tengan proyectos que firmar y no puedan esperar todo un año para hacerlo; por eso, hemos preparado un sistema que consigue que en 4 meses los estudiantes aprendan todo el contenido del máster”.

Para terminar Janet Mcbrain, la CEO de Arquitectura Estelar, partner oro del Máster, tomó la palabra asegurando que, “hoy en día, a muchos arquitectos les tiembla el pulso a la hora de usar la opción prescriptiva del CTE y esto no puede ser. Desde nuestra oficina, tenemos amplia experiencia en “engañar” a este tipo de normativas y directivas y, gracias a ello, podemos proponer edificios fascinantes que desde la rigidez de la normativa no es posible. Además, sabemos cómo convencer a los responsables de muchos municipios de las ventajas de la arquitectura icónica.”

En este sentido, el master cuenta con una asignatura específica para “aprender a vendernos”. Avisan que no será una maría.

“El contenido está sobrevalorado”, continuó Mcbrain, “cualquier idea se puede convertir en una gran idea, sólo hay que saber cómo ejecutarla. Por eso, lo que vamos a enseñar en el máster son técnicas de neuro-seducción, llegando a contar incluso con un profesor que viene del mundo de la hipnosis y que, sin tener una asignatura específica, tendrá una labor transversal en el máster que será muy útil.”

Por cierto, el Máster cuenta con varios arquitectos afines a este tipo de planteamientos, como Joaquin Torre, Santiago Calabrava o el propio Nouveel. Éste último estuvo presente en formato videoconferencia y vino a decir: “estoy feliz de, por fin, participar en una experiencia académica que vaya de la mano de mi última etapa como arquitecto. Es importante que los jóvenes arquitectos entiendan el poder simbólico de determinadas formas y cómo, gracias a este tipo de arquitectura, podemos traducir los deseos (a veces ocultos) de gran parte de la ciudadanía. De hecho, con algunos de mis edificios, al principio la gente se posiciona en contra, pero luego se van acostumbrando e incluso les acaban cogiendo cierto cariño. Es como si fuera un proceso de participación ciudadana inverso, pues algunos arquitectos sabemos leer entrelineas los deseos del pueblo”.

El máster ha tenido ya una experiencia piloto a lo largo del año en curso con 12 alumnos seleccionados de todo el mundo que ya tienen el título oficial en su poder. En la web del máster se pueden leer comentarios desconcertantes como el de Felix Anculo del Corral: “el máster ha supuesto un antes y un después; ahora, sé que soy capaz de todo y que mi mundo creativo no tiene límites. Me siento poderoso y con ganas de construir. Si en España no me dan la oportunidad, iré a Brasil que están muy contentos con el museo de Calatrava y siempre se puede hacer una réplica.”

Otra compañera, Susan Lee, confesaba que, “lo que más me gustó fue manejar la impresora 3D que pusieron a nuestra disposición y con la que pude experimentar la relación entre las tazas de café y té y la propia arquitectura. Al final, las escalas en la arquitectura son limitaciones que nos autoimponemos absurdamente. Cuando liberas la mente, nace la arquitectura de verdad. Cree en ti y crearás tu propio futuro. Creer y crear fue como un mantra que me acompaño todo el máster.”

Y con estas “curiosas” intervenciones terminó la presentación, sin turno de preguntas ni dudas. Así que, lo que os contamos a partir de aquí es lo que pudimos sonsacar a alguno de los presentes cuando el micrófono oficial ya no estaba presente.

La responsable de comunicación, Ángela Bonham, nos adelantó que, “El Máster va hacer mucho ruido y, aunque no tendrá presencia en las redes sociales ni en ningún blog, sí que queremos estar en varias cadenas de televisión buscando nuestro hueco.

De hecho, la idea que tenemos en mente es hacer una especie de operación triunfo o Máster Chef , pero para arquitectos. Muchos chavales nos llegan con varios máster previos a sus espaldas, pero sin forma alguna de alcanzar el prestigio que siempre soñaron y, sin duda, merecen. Este tipo de acciones nos pueden dar mucha popularidad y, más adelante, nuestros profesores, bueno… nuestros coach, se convertirán en embajadores del propio máster.”

Es más, en los pasillos del hotel el responsable de desarrollo del máster, José Luis Pereza, nos confesó que están buscando patrocinadores para el “máster architect junior”. Perplejos nos quedamos ante la noticia.

Más adelante se pasó a especificar que habrá asignaturas como diseño de vestuario VIP o neuro-marketing internacional con profesores que vendrán expresamente desde los Emiratos Árabes.

En los flyer que nos repartieron se puede leer que las prácticas del máster se podrán realizar en varios estudios de Dubái, Qatar y Kuwait. La remuneración mensual rondará, para cada estudiante en prácticas, la friolera de los 10.000 euros.

Eso sí, si se opta por hacerlas en los estudios locales, el alumno deberá realizar jornada completa sin ver un euro durante las 600 horas de prácticas. La justificación de esta decisión, nuevamente, se nos dio de manera extraoficial en el cocktail final: “no queremos hacer competencia desleal a otros arquitectos de renombre que nunca han pagado a los chavales que van a sus estudios. Se sabe que las ganas de comerse el mundo son mucho más importantes que el dinero.

Además, no hay mejor recompensa que el cariño y participar en algún concurso importante”.

Y ya para concluir esta crónica de la jornada, os contamos que, varios responsables del máster, una vez que se bebieron hasta el agua de los floreros, les pudimos grabar directamente en facebook live, mientras gritaban a pleno pulmón: “Sí a la LSP.”

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Este artículo ha sido escrito para el día de los inocentes.

