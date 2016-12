CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE DANZA Y ARQUITECTURA

Desde Ovacen

“Ya que nuestros pensamientos no sólo viven del hormigón, los edificios o la eficiencia vamos a intentar entender qué relación existe entre danza y arquitectura. Sí, lo sabemos! El espacio, el espacio visual, la escena. Pero… Hay algo más?

El vídeo de cabecera, firmado por TED celebra “el poder de x” para multiplicar las grandes ideas. En realidad combina varias disciplinas distintas; matemáticas, geometría, arquitectura y danza que, adecuadamente combinadas y salpimentadas con un toque de música de la artista libanesa Yasmine Hamdan plasman un exquisito corto de la agencia We Are Pi. (Para ve el making of AQUÍ que sorprender por sus pocos bailarines)

Sólo un minuto de razonamiento basta!… La protagonista del siguiente vídeo “Arquitectura en movimiento – De GU San Sebastián”, es Enara. Tiene dos pasiones. Las inquietudes de una niña que creció bailando y cuando tuvo que decidir, lo tuvo claro. Quería ser arquitecta. Como los puntos que se unen, o bien el cosmos que conspira, de un día para otro los astros se alinearon para Enara y todo al fin cobró sentido. Desde ese momento se dedica a observar y estudiar los movimientos del cuerpo con fundamentos matemáticos y arquitectónicos. Además de bailar, claro!… Pero esta explicación nos ha resultado más que sugestiva por su claridad y sencillez (…)”

Accede a los vídeos, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.