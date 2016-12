TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE PASSIVHAUS (Y NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR)

Con el post de hoy, os presentamos el último trabajo que vamos a publicar de los participantes en nuestro último curso de Identidad Digital.

Se trata de una bonita reflexión sobre el mundo del Passivhaus de la mano de Luis Fernández, Elixabete Arrizabalaga y Eva Chacón.

El Passivhaus o arquitectura pasiva, consiste en aplicar los conocimientos técnicos y el sentido común a la construcción de viviendas, para conseguir hogares confortables, saludables, y de muy bajo consumo energético.

Casi nada, ¿verdad? Leído así, suena a ciencia ficción, dada la baja calidad media de la edificación en nuestro país. ¿Pero cómo voy a vivir en una casa sin apenas usar calefacción o aire acondicionado? ¡Esto suena a historias de vendedor de feria!

Esta y otras preguntas similares son las que se hace la gente de a pie cuando oye hablar del estándar de origen alemán…

Pero… ¿Qué arquitectura es esa?

La misma que ya conocemos, aplicando sobre ella sentido común y rigor constructivo. En definitiva, un ojo no adiestrado, no debería notar mayor diferencia a simple vista entre una casa pasiva y una que no lo es.

¿Y qué consigo? ¿Para qué?!

Una vivienda con un consumo mínimo de energía. Disponer de más dinero al mes para hacer lo que nos apetezca. Tener una vivienda confortable y saludable.

¿Es más caro construir Passivhaus?

El coste directamente imputable a los elementos que diferencian la casa de una convencional es muy bajo, en torno a un 5%. Pero el precio, al igual que en la arquitectura “convencional”, es un problema de diseño y acabados. Esto quiere decir que se puede construir una vivienda pasiva incluso más barata que una que no lo es, dependiendo de otro tipo de decisiones, como los acabados.

¿Es recomendable en cualquier tipo de clima?

Salvo en casos muy concretos en los que la temperatura exterior es muy estable y se aproxima a la de confort, (en España, en Canarias, por ejemplo) y en entornos donde no existe contaminación ambiental, siempre es recomendable diseñar con criterios Passivhaus. Existe una adaptación reciente de los criterios del estándar al caso del clima Mediterráneo.

¿Puedo aplicar el Passivhaus en reformas de vivienda?

Si, teniendo en cuenta que exige un estudio muy minucioso de las soluciones a adoptar, es perfectamente aplicable y altamente recomendable.

¿Quién proyecta una casa Passivhaus?

Como siempre, el arquitecto. Es necesario que sea riguroso y conveniente que tenga formación específica o en su defecto que se asesore por personal cualificado. Existe una titulación oficial “passivhaus designer”, otorgada por el passivhaus institut, pero no es obligatorio estar en posesión de la misma para poder diseñar un edificio pasivo.

¿Quién construye una casa Passivhaus?

El constructor. Es imprescindible que tenga formación específica, y fundamental una muy buena coordinación con el equipo técnico y con los distintos oficios. Existe, al igual que en el caso del arquitecto, una titulación “Passivhaus Tradesperson” otorgada por el Passivhaus Institut de Darmstadt, que acredita la formación como técnico de ejecución de obra, pero tampoco es obligatorio estar en posesión de la misma.

¿Cuánto ahorro en consumo energético?

El ahorro con respecto al parque de vivienda construido, es brutal, en algunos casos superior al 90%. Con respecto a viviendas construidas con respecto al CTE en su configuración actual, en torno a un 30%.

¿Qué sistemas de calefacción y refrigeración se emplean?

Los que se quieran. Pero teniendo siempre presente que las necesidades de calefacción o refrigeración van a ser ridículamente pequeñas, y no merece la pena la inversión económica en un sistema de calefacción convencional. Por poner un ejemplo, una vivienda de 100m2 útiles, podría calentarse el día más frio del invierno con un radiador eléctrico portátil de 1Kw de potencia. Suponiendo que no haga sol, en cuyo caso, la casa se calienta sola.

¿Quiero hacerme una casa, como puedo saber si va a ser passivhaus de verdad, o me están tomando el pelo?

Exige que la casa se pueda certificar por contrato. Tanto con los técnicos, como por la constructora. Si te dan excusas, o intentan convencerte de que no merece la pena, huye.

El hecho de que la casa sea certificable, no implica que tengas que certificarla si no quieres, con el coste económico que ello tiene. La certificación es una cosa que se hace una vez acabada la casa. Pero exigir que la casa reúna las condiciones para ser certificable, hará que todos los participantes se pongan las pilas.

¿Responden estas preguntas a tus dudas sobre el estándar? ¿O tienes alguna rondándote la cabeza? Si es así, aquí estamos para responderlas sin pelos en la lengua. Hemos escrito este post precisamente para eso… no dudes en plantear tus dudas en los comentarios.

Enlaces recomendados:

Serie “Desmontando mitos” de la Plataforma Edificación Passivhaus

http://www.plataforma-pep.org/noticias/536-articulos-en-serie-desmontando-mitos

Créditos imagen: http://www.greenbuildingstore.co.uk/

Autores del post: Luis Fernandez Gutierrez, Arquitecto director de COTA941 y miembro de Coanda passivhaus, con nuestro trabajo intentamos diseñar, construir, concienciar y enseñar cómo llevar a la construcción estrategias de ahorro energético, confort, y responsabilidad social. Eva Chacón. Socia en Bonsai Arquitectos, estudio especializado en arquitectura bioclimática y pasiva, eco-construcción, madera estructural y proyectos intergeneracionales. Pertenecemos a las asociaciones: ASA, PEP, Breeam España, Ecómetro y Som Energía. Colaboramos como divulgadores en diversas publicaciones y medios especializados. www.bonsaiarquitectos.es Elixabete Arrizabalaga Lariz, Arquitecta por la Universidad del País Vasco. Después de adquirir experiencia en desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo en el estudio Arkilan, en 2009 inicio mi trayectoria como profesional independiente para especializarme en proyectos de rehabilitación y reforma interior de viviendas y locales.

