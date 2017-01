TESTIMONIOS DE LA QUINTA EDICIÓN DE NUESTRO CURSO ONLINE DE IDENTIDAD DIGITAL PARA ARQUITECTOS.

Fran López Santamaría “(…) Destacaría lo bien estructurado que ha estado el curso y, como desde el primer momento, éramos conscientes de “todo lo que se nos venía encima y los días de intenso curro que nos esperaban”.

Eso de empezar cada día, cada tema, con un pequeño vídeo/charla motivacional, me parece fantástico.Y en cuanto al material, que voy a decir…se me pueden ocurrir más calificativos, pero creo que es suficiente con decir apabullante. Tremendo el repositorio de información que nos han proporcionado.”

Eva Chacón. “(…) Lo que más te ha gustado del curso son tres cosas: 1_La labor activa y visible de Lorenzo como comunicador cercano, animador de conversaciones y guía. 2_La plataforma de intercambio diseñada por Agnieszka 3_La sinergia musical entre participantes 🙂 Sin duda, las personas que hay detrás del curso son lo mejor que ofrece. Sólo una combinación de talentos y conocimientos como la que suman Agnieszka y Lorenzo puede dar lugar a un producto tan bien adaptado a las necesidades actuales de la profesión.”

Fernando Rodríguez “(…) Lo que más me ha gustado del curso es la capacidad de sintetizar los contenidos de manera tan asequible, para lograr transmitir de manera sencilla los conceptos que se tratan. Me sorprendieron algunas metodologías, tales como la productividad o el Canvas, para desarrollar con más facilidad tu actividad profesional. No era consciente que hubiese tanto investigado sobre ello. Stepienybarno tienen una investigación sobre el tema desde hace años y se nota la solvencia a la hora de comunicar.”

Maribel Vilanova “(…) me ha gustado la interacción con el resto de compañeros en la comunidad y en facebook. Han estado muy bien los vídeos de presentación; te motivan y te dan ganas para ver el resto de material. Es un curso recomendable. La comunidad online es buena, el diseño está bien y es fácil de usar.”

David Pérez “(…) El enfoque del curso, cantidad de información y ordenación de la misma y la flexibilidad a la hora de hacerlo es lo que más me ha gustado del curso. Lo que más me ha interesado es toda la parte de mejora de la gestión del tiempo, no me esperaba esos contenidos y su graaan aplicación a mejorar nuestro día a día. A Stepienybarno los vi muy bien en general. Presentaciones bien enfocadas y el material muy adecuado. Recomendaría el curso a quien le interesen estos temas y esté más o menos iniciado para sacarle más partido… os puedo decir que mi web ya ha cambiado, estoy montando el blog y reestructurando las redes y he clarificado cual va a ser mi línea de trabajo a medio plazo, así que beneficios por todas partes. Calidad-precio que dice mi madre!

Amparo Gómez “(…) Lo que más me ha gustado del curso ha sido la sensación de esperanza e ilusión que ha dejado en mí. Se nos ha dado en pequeñas dosis un panorama general que nos permiten profundizar en los apartados en los que estemos interesados. La labor de Stepienybarno ha sido inmejorable, nos han translimitado un montón de entusiasmo y muchísimos conocimientos. Recomendaría el curso, sin duda. Eso sí, con el tiempo suficiente para poder disfrutar del mismo. He visto unos beneficios inmediatos y a medio plazo también con la realización del curso. Beneficios de eficiencia, conocimiento y personales”.

German Valle “(…) Lo que más me ha gustado del curso han sido tres cosas: la increíble cantidad de contenido que nos habéis suministrado, vuestra motivación que contagia, y la sensación de haber aprendido mucho pero estar a las puertas de algo enorme. Me ha sorprendido el buen rollo que se genera en la comunidad online y las ganas de convertir esas relaciones virtuales en un encuentro real, así como la sensación de aprender cada día poco a poco. Los vídeos de cada día motivan mucho, y son una genial introducción para el material de cada sesión, que es inacabable, y dura mucho más tiempo que el de las semanas del curso. El curso ya lo he recomendado y no sólo a arquitectos, porque aunque sí que está enfocado a la profesión, todo el que quiera conocer los entresijos de cómo moverse en internet para conseguir potenciar su imagen digital encontrará grandes recursos.”

Patricia Couto “(…) Lo que más me ha gustado ha sido el bloque relativo a la productividad. Tanto los facilitadores (Stepienybarno) como el material, las presentaciones, etc. han sido perfectos. Vosotros os habéis volcado, tanto en las presentaciones como en el seguimiento. El material, tanto en video como en texto, me ha parecido muy interesante y ameno. La comunidad me ha parecido muy fácil de usar, aunque es cierto que seguir los comentarios me ha costado.”

Elixabete Arrizabalaga “(…) Me ha encantado cómo comenzaba el día con el mail y el vídeo de presentación y a continuación las entradas agrupadas por contenido obligatorio, recomendado e interesante.

El formato con posts y vídeos me ha resultado super práctico, ya que las mañanas en el ordenador las pase sacando trabajo y por las tardes (algunas en la playa con lo niños!) o de copiloto durante el viaje o de paseo durante las vacaciones, iba escuchando los vídeos!! Tuve que contratar mas datos claro!! jajajj.

La labor de Stepienybarno ha sido impecable. Muy atentos…el curso me ha cargado las pilas para echar a andar.”

Almudena Lopez de Rego “(…) Me encantó el formato; poder hacer el curso en cualquier momento es lo que lo posibilita a mucha gente, el contacto constante y fluido con los demás alumnos y sobre todo, el contenido. También destaco la selección del material, que se ve que es el trabajo de años resumido. Muy bien. Me va servir el curso para la comprensión de las reglas del espacio digital y de sus posibilidades. Ahora lo tengo todo más ordenado en la cabeza y será más fácil lanzarse a actuar.”

Andreu Velez “(…) La labor de Stepienybarno ha estado impecable. Las presentaciones diarias están muy bien: motivan y explican genial, nos habéis atendido a todos con mucho cuidado y rapidez y siempre habéis estado cuando se os ha pedido o preguntado algo. El material de trabajo es muy extenso y de bastante calidad. Me ha gustado asumir que, realmente, un estudio de arquitectura es una empresa. Como beneficios inmediatos me llevo la conciencia de cómo funciona el mundo online. La idea de curriculum digital, contenido, web, blog… Todo eso lo voy a trabajar, además de en mi despacho, en mi perfil personal como arquitecto.”

Catalina Alexandra Villabona “(…) Me gustó el programa del curso. Considero que te ayuda a armar un panorama general de los temas tratados y abre diferentes puertas en función a los intereses de cada quien.

Valoro, sin lugar a dudas, las presentaciones de cada día, un abrebocas perfecto.

El material seleccionado es sustancioso y de calidad.

Como facilitadores, Stepienybarno, desempeñan una buena labor, muy atenta y cargada de energía.”

Luis Fernández “(…) La labor de Stepienybarno es muy buena. Las presentaciones amenas, claras y directas. A ojos cerrados recomendaría el curso. Es más, creo que me encantaría repetir, pero en versión presencial. A medio-largo plazo, espero poder ir madurando, asimilando y levando a la práctica tantas cosas y conceptos que hemos visto y entonces será muy positivo, pero esto ya depende de mí. Vosotros habéis puesto la semilla, a mí me corresponde cuidarla y darle mimitos. En un añito hablamos, jeje. El curso es un 9. No doy el 10 por puro perfeccionismo; pero, sin duda de lo mejorcito. “

Amaya González “(…) Lo que más me ha gustado del curso es la buena selección de todo el material facilitado.

Así mismo agradezco lo bien estructurado que está el contenido. Cada día estaba clarito lo que tocaba.

Me gustaba mucho recibir cada día la hoja de ruta a seguir para ese día, porque hace que no te despistes y sepas en todo momento en qué día estás y qué toca para ese día. ¡Eso anima mucho y ayuda a organizarse! ¡Echaré de menos esos correos matutinos!Lo que más me ha sorprendido es la camaradería, participación y buen ambiente en un curso de apenas dos semanas.Las presentaciones de Stepienybarno son muy prácticas y concisas. Se agradece que no se meta mucha paja y que te lleven directamente al grano. Estaban muy atentos a cada comentario que se hacía en la comunidad del curso. El curso ha sido el empujón necesario para darle una vuelta a toda la estructura de empresa que tengo, valorando la visibilidad digital y la forma en que nos presentamos en red, la importancia de compartir y el concepto de marca personal. Ya he comendado el curso!!”

Álvaro Foncea “(…) Me gustó mucho el análisis de las fortalezas, el canvas y productividad han estado muy bien. Un diez para la labor de Stepienybarno como facilitadores. Presentaciones concisas y certeras. Material de trabajo bien elegido. Los beneficios que veo, a corto plazo, son la asimilación de conceptos de aplicación directa en identidad digital (RRSS y +). A medio plazo, apertura de líneas de aprendizaje y visión global para iniciar nuevos proyectos, en la periferia de la arquitectura o incluso fuera ! ;P”