10 CLAVES PARA UN DISEÑO WEB DE UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA.

Siempre insistimos en que es muy complicado tener una buena presencia en la red sin tener una actitud profesional en las redes sociales, un buen blog y una web acorde a los tiempos que corren.

Todo esto no es fácil de cumplir y, en el mejor de los casos, los arquitectos solemos estar fuertes en alguno de estos aspectos, pero no es común ver una estrategia completa.

En cualquier caso, hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las webs y, más concretamente, en las webs de arquitectos.

No es la primera vez que tocamos el tema (ver aquí), pero, hasta ahora, todavía no nos habíamos animado a hacerlo con la profundidad necesaria. Sin embargo, nuestra andadura en el diseño de páginas web, comenzó incluso antes del lanzamiento del presente blog de Stepienybarno. Allá por el año 2008, fue Agnieszka quien se encargó de formarse en el diseño de páginas webs y blog y rápidamente comenzamos a trastear con el tema.

Además, al poco de hacer las primeras pequeñas webs, tuvimos la suerte de recibir muy pronto un encargo bien gordo por parte de la Escuela de arquitectura de Málaga; así que ¡le perdimos el miedo al diseño! De hecho, en estos años hemos realizado varias páginas webs y blogs, que muchas veces son webs disfrazadas de blogs como el de Fundación Arquia o el de ASA.

En cualquier caso, lo que hemos ido comprendiendo con el tiempo es que, tener una buena web va mucho más allá del propio diseño de la misma. Lo más importante es que esté perfectamente alineada con la Identidad Digital de quien la encarga y eso no es tan fácil como pudiera parecer.

Al final, tener una buena web, es el requisito mínimo para estar en la red. Digamos que con ello, salvo excepciones, sólo se consigue llegar la línea de salida, pero más vale hacerlo en condiciones y no de cualquier manera.

1_ Identidad Digital

Más de una vez, nos ha venido un arquitecto y nos pide si podemos hacer una web para su estudio; en estos casos, nosotros siempre proponemos primero trabajar el tema de la Identidad Digital del Estudio en cuestión, para luego poder hacer una buena web.

La realidad es que normalmente no nos hacen mucho caso y, en estos casos, es mejor que haga la web un diseñador, pues nuestro plus es que siendo arquitectos podemos ayudar a otros arquitectos a organizar su mapa laboral y, desde ahí, traducirlo en una estrategia web.

Creemos que es muy importante tener tiempo para pararse a ver quiénes somos, qué hemos hecho y a dónde queremos ir; sin una mínima reflexión, todo terminan siendo fuegos de artificio que no sirven para casi nada.

2_ Enfocar en el cliente

La mayoría de las webs de arquitectos están hechas para ser vistas por otros arquitectos; lo cual no deja de ser curioso. También, muchas de ellas, están hechas por arquitectos; es decir, diseñadas por ellos mismos, lo cual también es cuando menos dudoso. Así, muchas de ellas se han diseñado sin un mapa claro de la web por lo que encontrar la información costaba mucho. A ello hay que añadir, que a muchos arquitectos les gustaba que todo se moviera demasiado en su web, por lo que abusaban de flash, lo cual, además de dar una sensación de desorden, dificultaba la correcta visualización de la web en los dispositivos móviles.

Webs hechas para sacar pecho con tus compañeros en vez de pensar en posibles clientes, están a la orden del día en nuestro mundillo, y no es nada habitual en otros sectores. Creemos, sinceramente, que el ego nos puede una vez más.

Una web debiera dejar claro qué problemas resuelve el autor de la misma; es decir, el foco ha de estar puesto en el cliente.

Sin embargo, casi el cien por cien de las web se limitan a poner encima de la mesa lo que se ha hecho. Además, se hace a lo bruto, con chulería y diciendo aquí estoy yo. ¿Sería tan complicado que en las web de arquitectos aparezcan temas como testimonios de los clientes o cómo ha sido el proceso de obra de algún proyecto? Se trata de generar confianza y no sólo sacar brillo a los proyectos.

3_ ¿Quién hace el diseño?

Y ¿es que acaso no puede hacer un arquitecto una web? Pues sí; de partida, tenemos dotes que otros profesionales no tienen. Pero, de ahí, a pensar que con cuatro cosas que aprendamos vamos a hacer una buena web hay un abismo. Nuestra capacidad como arquitectos para el diseño es grande y eso hay que aprovecharlo; pero pensar que quien se dedica al tema del diseño web, poco nos puede aportar, es un gran error.

Así, vemos que muchos arquitectos quieren meter el lápiz en el tema del diseño, como si llevasen haciendo webs toda la vida. Normalmente, viene a ser que le gusta alguna web concreta de otro arquitecto y ve que la puede tunear sin que se note mucho.

En realidad, el tema no dista mucho de la típica escena en la que llega un cliente al estudio de arquitectura y cuenta que quiere encargar una casa. Hasta aquí todo normal. Lo “malo” es que muchas veces, acto seguido saca de su bolsillo una hojita cuadriculada, normalmente medio arrugada, en la que ya se ven las “líneas maestras” del proyecto.

4_ Jerarquizar la información

Con ello, no queremos decir que las webs de arquitecto han de ser, por ejemplo, como las de un tipo de marketing; claro que no, han de tener un sello propio, pero sin pasarnos.

Además, estas páginas no suelen ser demasiado usables y cuesta una eternidad encontrar algo tan sencillo como un buen buscador para acceder a la información. Para más inri no suelen jerarquizar nada, con lo cual muchas veces acaba todo al mismo nivel. Todo ello, pone en evidencia que no hay un trabajo de estrategia detrás de la web.

De todas formas, como os podéis imaginar, aunque la mayoría de las webs de arquitectos no son especialmente brillantes, también, hay muchas que son interesantes. Algunos buenos ejemplos de ellas, las podéis encontrar por aquí: http://blog.propertypal.com/40-inspirational-architects-websites/

5_ Complejidad y claridad

Hace no mucho un posible cliente, nos contactó para ver cómo mejorar su presencia en la red y nos enseñaba con cierto orgullo su flamante nueva web. En este caso, se trataba de una web que había costado un quintal y que estaba diseñada por un estudio de diseño de relumbrón.

Se había estado realizando la web durante meses, y aun así, el resultado, en nuestra opinión, dejaba mucho que desear.

Para empezar se veía fatal en los dispositivos móviles (y la mitad de las visitas llegan desde ahí) y para nada era consecuente la imagen que transmitía la web con su propia arquitectura. La web era prepotente y agresiva y su arquitectura es delicada y respetuosa. Vaya que no cuadraba nada de nada.

Con esto, vemos que hacer una web, lejos de ser una tarea sencilla, es algo más bien complejo y, además nos jugamos, mucho en el envite.

6_ Estructura

En cualquier caso, esta complejidad de proceso, no debe transmitirse en el resultado final. Más bien al contrario, cuanto más elaborado y profundo haya sido el desarrollo, más sencilla y sobria terminará siendo la web. Como bien nos cuenta Daniel Damm, desde el blog de dartcom-03:

“Ya se trate de un sitio web de dimensiones reducidas o de un portal con grandes cantidades de contenido: la estructura de la información debe ser clara y fácil de navegar. A mayor cantidad de contenido, mayor el reto. Sin embargo, la falta de estructura es lo que impide el crecimiento de muchas webs inicialmente pequeñas. Para el usuario, la oferta total de contenidos empieza y acaba con el menú principal: debe poder acceder a todos los contenidos del sitio web a través del mismo.” (1)

7_ Diseño actualizado

Por otro lado, el tema del diseño, ya sea web o de otro tipo, ha de estar muy presente y además conviene estar muy actualizados en todo momento.

En este sentido, la periodista gallega María Sierra comenta que,

“(…) apostamos por el diseño limpio, sencillo, minimalista. A nosotros nos gusta ese estilo, pero su predominancia no tiene nada que ver con gustos, sino con necesidades arquitectónicas. La sencillez es más fácil de adaptar a pantallas pequeñas. A menos elementos, menos esfuerzo para garantizar la usabilidad en móviles y tabletas. Por ello, esta es la predicción más fácil de hacer. Eso sí, mantener la sencillez no implica ni inmovilismo ni aburrimiento. Habrá movimientos para buscar diferenciarse dentro del estilo dominante. Aquí es donde la predicción se pone realmente difícil, pero es evidente que las ansias por diferenciarse nos traerán algunos elementos y estrategias que probablemente redefinan el minimalismo web.

Esta sencillez imperante encontrará un aliado en la necesidad de reducir el contenido. Pero, como comentamos antes, menos cantidad deberá ir acompañada de más calidad; así que, habrá que currarse un estilo que sin perder el espíritu minimalista sirva al propósito de construir un mensaje eficaz con el menor número de elementos.” (2)

8_ Carta de presentación.

Así, la web a diferencia del blog, ha de ser muy clara a la hora de mostrar lo que eres capaz de ofrecer a un posible cliente para resolver un problema concreto.

Como hemos dicho, no se trata tanto de mostrar lo que has hecho, sino lo que eres capaz de hacer.

Un blog podrá ser algo mucho más vivo y dinámico, pero no tiene por qué ser tan claro y directo. En realidad, lo ideal es tener un buen blog que muestre lo mejor de ti y deje traslucir la persona que está detrás del profesional y la web ha de ser la excusa perfecta para que un cliente se termine decantando por tus servicios en vez de por los de otro profesional.

Es evidente que, la importancia de una web es fundamental, como bien apuntaba Agustín Infante K. en un viejo post de Plataforma de arquitectura:

“(..) Después de todo, hoy en día, la página web de una oficina es su más segura carta de presentación y portafolio, accesible a cualquiera, en cualquier lugar del mundo” (3)

En fin, que no son pocas las particularidades de nuestro sector en este tema del diseño de páginas web y conviene tenerlas muy presente.

9_ Facilidad de uso

Es importante tener en cuenta otros factores que van desde cómo se mantiene la propia página web (tema que no se suele tratar y luego da sustos tremendos), hasta cómo se actualiza en el día a día su contenido. Muchas webs se hicieron en sistemas de programación complejos y una vez entregadas, dependías del diseñador para cualquier modificación, lo cual es caro y, sobre todo, poco práctico.

Una web ha de ser fácil de manejar, como bien nos recuerda la experta en páginas webs, Patricia Núñez:

(…) es importantísimo que podamos hacer cambios de texto y pruebas para conseguir mayor éxito según lo vamos conociendo.

Tener una web encorsetada, que no nos permite editar con facilidad cada uno de sus contenidos dificulta poner en práctica estas claves para el encargado de la web.

Algunos editores web han cobrado fama de ser fáciles sin ser cierto y hace falta ser un experto para poder manejarse, o simplemente solamente nos permite crear entradas de blog.

Mi más sincero consejo es que cuando encargues tu web preguntes cuánto y cómo vas a poder hacer cambios, y pruebes el editor para comprobar su funcionamiento.” (4)

De hecho, en caso de ser necesario, no está de más que quien realice la web, pueda facilitar un pequeño manual de uso de la misma.

10_ Hoja de encargo

Por último, y solo para recordar el tema, es importante fijar cómo será el mantenimiento de la web. En este caso, no hablamos del contenido a subir o modificar, sino de mantener el sistema para que todo vaya bien y, por ejemplo, los códigos maliciosos no campen a sus anchas.

Es decir, si por ejemplo tu web tiene un plugging para traducir al inglés, al tiempo aparecerá una nueva versión y es importante saber quién y en qué condiciones lo hará. También, ocurrirá que si por ejemplo la web está hecha en WordPress, la propia herramienta sacará nuevas versiones que conviene actualizar.

Este proceso no es complejo; pero si alguien no está habituado a ello, es mejor que lo delegue y se quita de problemas. Al final, algo tan sencillo como hacer copias de seguridad, se nos puede pasar por alto y darnos un buen susto en un momento dado.

Igualmente interesante será saber qué hacer si a algún hacker aburrido le da por tumbar tu página web y, de la noche a la mañana, te quedas sin nada.

Todo esto, y mucho más, conviene pactar en una hoja de encargo, que puede evitar más de un problema.

De todas formas, si te interesa este post y quieres seguir profundizando, no tienes más que echar un ojo a nuestro nuevo curso de Identidad digital en que seguiremos dando claves importantes sobre este tema: Curso de Identidad Digital para arquitectos _ 5 Edición: http://cursoidentidaddigital.stepienybarno.es/

Aunque las generalizaciones siempre son injustas, ya veis que son demasiadas “curiosidades” las que tienen nuestras webs de arquitectos y, a lo mejor, conviene pensar que no tenemos que ser tan especiales.

En cualquier caso, ahora tocaría hablar de buenos ejemplos de páginas webs de arquitectos y, por ello, os animamos en los comentarios a contarnos alguna web de arquitecto que os guste.

Nosotros comenzamos trayendo a primer plano una de las webs/blog de arquitectos que mejor ha sabido siempre transmitir lo que es su oficina fuera de la red a un entorno online: Ecosistema Urbano.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

(1)_ Las 10 claves para un diseño web de última generación

Daniel Dam

http://www.dartcom-03.com/blog/diseno-web/10-claves-para-diseno-web-de-ultima-generacion/

(2)_ Seis claves que marcarán el diseño web en 2015

Por María Sierra

(3)_ Webs de Arquitectos

Por Agustín Infante K.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-11626/webs-de-arquitectos

(4)_ 7 claves para ganarte al cliente en tu web

Por Patricia Núñez

http://www.destakate.com/7-claves-para-ganarte-al-cliente-en-tu-web/

Imagen de portada: Pantallazo de la web de Rafael Viñoly architect

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.

