10 RAZONES POR LAS QUE, A PESAR DE TODO, ESTUDIAR ARQUITECTURA.

La realidad es complicada, la crisis ha hecho mucho daño a casi todas las profesiones, pero especialmente al sector de la arquitectura y la construcción.

Así, nos hemos preguntado desde Stepienybarno, si, a pesar de todo, vale la pena estudiar hoy arquitectura. El resultado es este post que esperamos que os guste.

……………………………………………

A muchos de los que entran en la facultad de arquitectura hoy, les avisarán de que cuando terminen la carrera tendrán que dedicarse a otra cosa y que están perdiendo años valiosos de su existencia. Vaya… que están cometiendo el error de su vida.

Esta visión, que tiene su punto de razón, está anclada en la premisa de que, como hay poco “trabajo de arquitecto”, no tienen sentido estudiar arquitectura.

Así, es importante matizar varios aspectos que hacen que la afirmación no sea tan clara. De hecho, se nos ocurren 10 motivos que desafían a quienes toman por locos a los jóvenes estudiantes de arquitectura.

¡Ahí van!

1_ LA ARQUITECTURA ES UN SERVICIO

La arquitectura, en su esencia, es un acto de servicio, y como tal debe estar ajeno a otro tipo de circunstancias.

El problema es que, por un lado, los arquitectos, en muchos casos, han sido la mano ejecutora del despropósito inmobiliario y que, por otro lado, no nos hemos preocupado de comunicarnos con la sociedad. Mucha gente piensa que, más que ser una profesión de servicio, hemos estado al servicio del capital.

Con ello, se hace complicado ver las bondades de nuestra profesión, lo cual no significa que siempre vaya a ser así. Es importante tener un plan de comunicación (con acciones concretas e incluso medibles) para que el mundo se entere de lo que hacemos y de lo que hemos hecho en favor del a sociedad. La arquitectura, cuando traspasa la construcción, es uno de los mayores actos de servicio que existen. Este compromiso sólo se puede hacer teniendo muy claro qué podemos aportar como arquitectos.

2_ LOS ARQUITECTOS SOMOS NECESARIOS.

La arquitectura es más importante de lo que parece y, aunque no necesariamente la tienen que hacer los arquitectos, en la mayoría de las ocasiones somos los mejor formados para ello.

Así, es importante recordar las palabras de Le Corbusier,

“(…) Jamás me he preparado para la enseñanza propiamente dicha. Soy autodidacta en todo, hasta en el deporte. Como autodidacta conocí hasta los treinta y cinco años las mayores angustias; y no le deseo a ninguno de ustedes seguir por un camino similar. (…) Mi taller de la Rue de Sèvres se convirtió, con el transcurso de los años, en el centro de reunión de más de doscientos arquitectos jóvenes. A mi lado, abordaron los problemas variados, desde el amueblamiento, la casa pequeña, hasta el urbanismo. Pero hacían algo más que abordar, entraban en el fondo del problema. No preparaban esbozos, sino planes; no planeaban por encima de las contingencias, estaban en la curda realidad: programa, estructura, materiales, resistencia, costo y tiempo.” (1)

A esta reflexión hay que sumar que el maestro suizo nunca ocultó su agradecimiento y admiración por Auguste Perret, con quien estuvo formándose durante más de un año.

En cualquier caso, todo lo que rodea a los ciudadanos tiene que ver (o puede tener que ver) con la arquitectura y, por ello, quienes nos dedicamos a la arquitectura (con título académico o no) somos y seguiremos siendo necesarios.

3_ VER LA VIDA CON LOS OJOS DE ARQUITECTO

A estas algunas del partido, puede resultar un poco cursi rescatar a Moneo diciendo que “daba gracias a Dios por permitirle ver el mundo con ojos de arquitecto”; pero es más fuerte que nosotros y aquí la traemos, nuevamente, a primer plano.

Estamos convencidos de siendo arquitectos vemos el mundo de manera diferente (¿mejor?) que el resto de los mortales. Esto aunque suene pedante o prepotente, es una realidad que, por lo menos, a nosotros nos ha hecho disfrutar como locos. Entrar en un edificio de Siza y no caber en el gozo por la experiencia, es algo demasiado bonito como para olvidarse de ello. Y sí, esto sólo es posible siendo arquitecto o viviendo la vida como arquitecto.

4_ LA REHABILITACIÓN NOS NECESITA

Que no se construya mucho, no quiere decir que no se necesiten arquitectos.

Por un lado, es cierto que en muchos países la nueva edificación ha sufrido un parón en seco, pero, no en todos; por lo tanto, aunque te formes en España, no significa que solo puedas construir aquí.

A su vez, el sector de la rehabilitación está cogiendo más fuerza que nunca y para rehabilitar bien es totalmente necesaria la figura del arquitecto. Hacernos necesarios en este entorno es una de las claves para que en un futuro próximo el zapato no apriete tanto.

Disfrutar de lo pequeño, olvidarnos de los fuegos de artificio y entrar en el cuerpo a cuerpo, es algo que podemos hacer. Cuanto antes se nos desligue de una profesión egoica, mejor que mejor. De hecho, en muchos casos, lo que somos es una profesión heroica que aguanta como pocas el chaparrón.

5_ LA PERIFERIA DE LA ARQUITECTURA TAMBIÉN ES ARQUITECTURA

Una vez acabada la carrera, aunque, generalmente, al alumno no se le haya contado que existe un mundo más allá de proyectar museos, la realidad es que la periferia de la arquitectura es muy grande y existen posibilidades de ser arquitecto en ella.

¿Significa esto que hay que renunciar a proyectar arquitectura? por supuesto que no; solo decimos que, cuando hacemos otro tipo de trabajos no dejamos de ser arquitectos.

Y si te estás preguntando cuáles, hace no mucho hicimos un post en el que se nos ocurrían exactamente 100 (ver aquí).

6_ CREATIVIDADAD AL PODER

La sociedad, más allá de la propia arquitectura, cada vez necesita más profesionales que sean creativos y que tengan una buena visión transversal de los procesos.

En este sentido, tanto las profesiones cercanas al arte como nosotros mismos, somos los que, de partida, más integrado tenemos el mundo de la creatividad. Así, usar la creatividad para algo más que para hacer proyectos es fundamental y nos puede situar en la mente de muchas empresas.

Si a ello unimos nuestra capacidad para proyectar, casi exclusiva de nuestra profesión, leyendo situaciones muy complejas, de una manera sencilla, nuestras posibilidades laborales aumentan de manera exponencial. Somos capaces de integrar y esto no es nada habitual; por lo tanto, esta es una fortaleza que debemos explotar mucho más.

Además, por lo general, los arquitectos tenemos muy buena capacidad de trabajo y, cuando queremos, sabemos trabajar en equipo.

Como vemos, son muchas fortalezas que, cuando nos las terminemos de creer, nos harán necesarios en otros sectores, incluso alejados de la arquitectura.

7_ ¿DÓNDE ESTAMOS LOS ARQUITECTOS CUANDO SE HABLA DE CIUDADES INTELIGENTES?

El mundo en el que vivimos cada vez necesita más de actuar con criterios de sostenibilidad. Ésta se puede aplicar a casi todos los sectores, pero es especialmente necesaria cuando hablamos de nuestras ciudades. Sin embargo, el mundo de las Smart Cities está siendo totalmente controlado por grandes empresas que ahora les interesa hacerse pasar por sostenibles. Éstas tiran de ingenieros de todo tipo y parece que a los arquitectos no nos tienen muy presentes

Sin embargo, nosotros tenemos mucho que aportar en este campo y ojalá que vayamos ocupando nuestro sitio. Aquí, hay mucha tarea por hacer y se podría abrir un gran campo de acción para nosotros.

8_ DOS POR UNO

A pesar de que nuestras facultades son muy mejorables, y sobre ello hemos escritos muchas veces (ver aquí), la formación, por lo menos en España, es buena.

Quizás haya demasiadas escuelas y no todas sean igualmente necesarias, puede ser; pero, la realidad es que quienes hemos terminado la carrera de arquitectura en España, tenemos una formación que es muy completa -al tener mucho más peso la parte técnica que en otros países-. Si este dos por uno, tuviera su reflejo a nivel legal – administrativo ¡sería la bomba!

A su vez, tener en cuenta la realidad a la hora de hacer un programa académico está muy bien ¡ojalá lo hicieran nuestras escuelas!, pero subordinar lo que se enseña en función exclusiva de lo que ocurre ahora en el mercado laboral es un error. Lo que hoy es de una forma, dentro de cinco años puede ser de otra y esto es algo que ha ocurrido de manera sistemática.

Además, los años de facultad, aunque duros como ellos solos, son una época de nuestra vida que, en la mayoría de los casos, recordamos con gran cariño.

Como bien dice José Ramón Hernández en su famoso post ¿Estudiar Arquitectura?,

“Sufrir intensamente y disfrutar aún más intensamente. (Y eso que, no sé por qué extraña chiripa, jamás me tocó hacer una maqueta).” (2)

9_ FORMACIÓN CONTINUA

Como decimos es importante tener una buena formación, ir a una escuela en condiciones y tener los mejores profesores posibles; pero, por mucho que se aprenda en una facultad de arquitectura, será, una vez que dejemos las aulas, cuando comience nuestra verdadera formación para ser arquitecto.

Este aprendizaje, por suerte o por desgracia, durará toda nuestra vida y siempre tendremos que estar poniéndonos al día. Hoy, más que nunca, el aprendizaje ha de estar muy atento a procesos colaborativos y a todo lo que la Nueva Era Digital nos va enseñando. En cualquier caso, nos viene a la mente las palabras de Miguel Fisac:

“(…) A las Escuelas de Arquitectura se les puede, y se les debe, exigir que proporcionen los conocimientos necesarios para ser arquitectos. Pedir que te enseñen a crear, es pedir peras al olmo. Y que los profesores lo pretendan es una actitud petulante. (…) Os aconsejaré que estudiéis con provecho las asignaturas más técnicas y las que puedan procuraros cultura humanística y plástica. Cuando curséis las asignaturas de proyectos, pensad con profundidad, pero dando soluciones que sigan el camino más fácil para aprobar. Empecinarse en nadar contracorriente –tengo experiencia en ello- es perder el tiempo. El tiempo que necesitaréis para haceros arquitectos de verdad.” (3)

10_ LA ARQUITECTURA COMO VOCACIÓN

Por último, y enlazando con el comienzo del post, es cierto que la arquitectura tiene vocación de servicio, pero lo que no hay que olvidar es que es una carrera vocacional. Hay veces que ser arquitecto viene casi inscrito en nuestro ADN; otras que, a quien se enfrenta ante su futuro profesional, se le hace presente esta vocación y no habrá muchos argumentos lógicos que le hagan mirar para otro lado.

Estudiar algo que nos apasiona es el primer requisito para elegir qué estudiar y a qué nos queremos dedicar en un futuro.

Lo bueno de este momento de la historia, es que, si con la crisis que tenemos en el sector, alguien quiere estudiar arquitectura, lo hará por amor a la misma y no para terminar una carrera que de pasta o estatus. A veces, funcionar desde las tripas y no tanto desde la cabeza, es más que recomendable al estar más cerca de lo genuino y auténtico.

Si se busca, desde una mente racional (cerebro izquierdo, para más pistas), una profesión que de seguridad, está claro que arquitectura hoy no es la más indicada; pero, si damos un hueco al cerebro derecho, podemos entender mejor las diez ideas que han construido esta reflexión y, entonces, tiene sentido (vital) estudiar arquitectura.

Aun con todo ¡No faltan en la red post como este que dan una visión bien diferente de la nuestra!

En cualquier caso, cuando vocación y servicio se dan la mano, hay muchas posibilidades de que, a pesar de todo, nos vaya bien.

Y dicho esto, a buen seguro que a vosotr@s se os ocurre alguna idea más por la que estudiar (o no) arquitectura ¡seremos todo oídos!

Autores del post: Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Imagen de portada perteneciente a la exposición ‘Arquitangentes’, realizada por estudiantes de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/1747-un-grupo-de-estudiantes-de-arquitectura-de-la-urjc-ofrece-una-perspectiva-global-de-su-trabajo-en-pleno-centro-de-madrid

(1)_ Extracto del libro de Le Corbusier: “Mensaje a los estudiantes de arquitectura”. (2)_ ¿Estudiar Arquitectura? Por José Ramón Hernández Correa http://arquitectamoslocos.blogspot.com.es/2013/06/estudiar-arquitectura.html (3)_ Extracto del fantástico libro de Miguel Fisac: “Carta a mis sobrinos (estudiantes de arquitectura)”

También te puede interesar leer estos post: LAS FORTALEZAS DEL ARQUITECTO http://www.stepienybarno.es/blog/2011/09/04/las-fortalezas-del-arquitecto/ 100 RAZONES POR LAS QUE CONTRATAR A UN ARQUITECTO http://www.stepienybarno.es/blog/2014/07/23/100-razones-por-las-que-contratar-a-un-arquitecto/ ¿Estudiar Arquitectura? http://arquitectamoslocos.blogspot.com.es/2013/06/estudiar-arquitectura.html

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.