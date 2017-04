PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL DE STEPIENYBARNO PARA PACHO CAMINO

Una de las actividades que más nos gusta hacer en Stepienybarno es asesorar a otros compañeros del mundo de la arquitectura para que tengan una correcta presencia en la red. Así, esta colaboración la planteamos en forma de Proyecto de Identidad Digital e intentamos acompañar a nuestros clientes tanto en el desarrollo de la marca, como en estrategias empresariales, hasta llegar a temas de comunicación online.

Por falta de tiempo, que no de ganas, no podemos llevar muchos P.I.D. a la vez, pero los que hemos facilitado los hemos disfrutado a tope.

El caso que hoy os presentamos es el de Pacho Camino, un arquitecto, y a día de hoy buen amigo, que ha confiado en nosotros para esta pequeña aventura. Para nosotros ha sido un lujazo acompañarle y ser los facilitadores de este PID en el que Pacho se ha implicado de lo lindo.

Si queréis saber más sobre cómo ha sido este Proyecto de Identidad Digital ¡a seguir leyendo!

1_ ¿Cómo era la Identidad Digital de Pacho Camino previo a contactar con Stepienybarno?

El concepto “Identidad Digital” era para mí, algo abstracto. Un artificio que se creaba para proyectar una determinada imagen de una persona o de una empresa. Algo desnaturalizado, despegado de la realidad, que tenían determinadas marcas, para tratar de venderse…

La mayoría de las personas no tenían ID.

2_ ¿Cómo es hoy la Identidad Digital de Pacho Camino después del proceso con Stepienybarno?

En primer lugar entendí, que absolutamente TODOS tenemos una determinada Identidad Digital, queramos o no, la tenemos. Lo sepamos o no, existe nuestra ID. La controlemos o no, nuestra ID está ahí. Por tanto, tratemos de controlarla, de mejorarla y de ponerla al servicio de nuestros intereses.

Por otro lado, comprendí que nuestra ID no es algo aislado, es parte indisoluble de nuestra IDENTIDAD TOTAL. Nuestra Identidad tiene una parte, llamémosla “presencial” -que llega a un entorno muy reducido y otra parte Digital-, que puede llegar a públicos muchos más amplios y desterritorializados.

Son indisolubles una de la otra, son partes de un TODO. La ID existe y es parte de la IDENTIDAD total. Se puede controlar y mejorar, pero debe ser sincera, debe tener credibilidad.

3_ ¿Qué es lo que más te ha gustado de la colaboración? ¿Qué temas de los tratados crees que te han servido más?

Me habéis ayudado a encontrarme a mí mismo, a sincerarme conmigo mismo, a encontrar mis objetivos vitales y profesionales, a saber jerarquizarlos y a encontrar la forma más adecuada de compartirlos y ponerlos en funcionamiento.

Tal vez, lo más interesante ha sido el proceso de “retroalimentación” y de continuo “feed back”. Vosotros interpretabais una determinada idea mía, que transformabais en otra distinta, que yo recogía y a su vez reinterpretaba, produciendo una nueva y así sucesivamente. Al final habíamos producido una idea inicial, varias intermedias y una final, teniendo todas ellas “vida propia”… !Un proceso apasionante!

4_ ¿Cómo viste la labor de los facilitadores, Stepienybarno, dentro de tu proceso de construcción de Identidad Digital?

Pues eso, unos magníficos “facilitadores”, en el sentido de hacerlo todo más fácil. Destacaría su gran empatía y el ayudar a que sea cada uno quien encuentre su propio camino, a que cada uno encuentre sus propias herramientas y las desarrolle… Todo ello, dese una perspectiva “integral”, no sólo digital.

Con independencia de lo anterior, me han descubierto multitud de técnicas, herramientas, estrategias, etc…. y también me han descubierto a muchas personas muy interesantes. Siempre les comentaba que cuanto más “digital me hacía”, más intensa y enriquecedora era “mi actividad presencial”.

Lo contrario de lo que la mayoría de las personas cree.

5_ De todos los temas tocados y estudiados ¿Cuáles han sido las temáticas que más te han sorprendido?

Tal vez, la parte de indagación interior. Cuando comencé el proceso creí que iba a desarrollar algo “muy técnico”, muy enfocado al “marketing” y, de pronto, me encontré autoanalizándome, explorando sobre mi vida anterior, indagando sobre lo más profundo del ser, sobre tus propias debilidades y fortalezas, sobre lo que de verdad era importante para un desarrollo integral de tu vida.

También, aplicar los criterios de la “psicología positiva”, tratar de analizar lo bueno que podías ofrecer, perfeccionarlo y ponerlo en funcionamiento. Destacaría un descubrimiento: “…aprender de tus aciertos…” más que “…aprender de tus errores…”.

6_ ¿Qué has echado de menos? ¿Cuáles son los aspectos que te hubiera gustado trabajar más?

Realmente, no he echado nada de menos.

Ha sido un proceso “integral” tan apasionante que lo único que quería era compartirlo y ponerlo en marcha. Lo empecé en medio de una cierta desmoralización colectiva y también individual y lo he acabado, pletórico de moral.

Es decir, además de aprender técnicas de comunicación, me ha ayudado a ilusionarme en muchos proyectos individuales y colectivos.

7_ ¿Cuáles han sido las claves más importantes en el Proyecto de Identidad Digital de Pacho Camino?

Tal vez, el haber logrado integrar un proyecto individual en un proyecto colectivo.

Además, el haber estructurado conjuntamente las ambiciones personales y profesionales en un proyecto conjunto, con su parte “corporal” y su parte “digital”, con una tremendas ganas de compartir los hallazgos, de poner en marcha muchas iniciativas, pasándomelo bien y si puede ser, viviendo de ello…

8_ ¿Qué beneficios inmediatos, o medio plazo, crees que obtendrás con tu proyecto de Identidad Digital?

Los beneficios ya los estoy notando: han aumentado considerablemente el número de amigos, he ampliado considerablemente mi entorno vital y profesional.

Las experiencias y nuevos conocimientos compartidos se retroalimentan. Y todo ello, lógicamente, trae consigo un aumento de actividad, que sin duda traerá beneficios, entendidos éstos, en un sentido muy amplio.

Ah!! y me ha servido para rejuvenecer mucho.

9_ ¿Dónde te imaginas a Pacho Camino dentro de cinco años?

No quiero imaginármelo. Prefiero vivir intensamente el presente, iniciando procesos e iniciativas, compartirlos, difundirlos, disfrutarlos y tratar de que sean lo más útiles posibles para el mayor número de personas que se pueda; pero, bueno… parafraseando a Prince, “…viajé al futuro y comprobé que existía, comprobé que funcionaba….”

10_ ¿Recomendarías a otros arquitectos trabajar con Stepienybarno en temas de Identidad Digital?

Por supuesto. Recomendaría trabajar con Stepienybarno tanto a arquitectos y a cualquier otro profesional que quiera aportar cosas importantes, difundirlas y compartirlas…. Además con, Agnieszka y Lorenzo, Stepienybarno, se lo puede pasar muy bien y como son muy sanos, !su salud mejorará!