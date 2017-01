ArquiEntrevista CON BERNALTE Y LEÓN ARQUITECTOS

Comenzamos la vuelta al cole con la entrevista que amablemente Bernalte y León arquitectos nos concedieron. ¡Seguro que os encanta!!

1. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de la etapa universitaria?

Los amigos con los que trabajábamos en común, las horas a lo largo de días y noches dedicadas al trabajo, prácticas, proyectos, estudios…y el apoyo que suponía en una situación que se hacía dura y agotadora.

2. ¿Cómo fue vuestro desembarco en el mundo profesional?

Fue una transición muy tranquila, dilatada en el tiempo. En nuestro caso, nuestros padres, arquitecto uno, aparejador el otro, compartían estudio e inquietudes. Siempre estuvimos allí, en el estudio, incluso en nuestra época de estudiantes. Nos dejaban hacer…, pequeñas cosas, sin importancia, que una vez dibujadas había que construir. Allí, en la obra, con los buenos oficios, aprendimos a pensar construyendo…, a no desposeer nunca el trazo de su raíz material y constructiva.

3. ¿Cuáles son vuestras principales referencias e influencias?

Son tantas, tan cruzadas y trasversales que sería imposible enumerarlas. Estas emergen de nuestra memoria, cuando un proyecto las estimula con su enunciado, con sus circunstancias de borde o partida. Son reflejos nemotécnicos que muchas veces se entrecruzan, obviando su origen. Una memoria distraída, permite acometer mejor una nueva idea…, hacerla tuya aunque antes fue de otro. Son reflejos de la cultura y sociología contemporánea, de la arquitectura popular, de la historia, del arte, de lo que lees, de lo que ves, de tus viajes… Son tantos reflejos superpuestos que a veces hay que vaciar algo el equipaje, para poder proyectar.

4. ¿De qué proyectos os sentís orgullosos?

De algunas casas especialmente, al tratarse de proyectos que se llenan de vida y adquieren un sentido y connotación singular para sus usuarios. Incluso más de algunas que permanecen escondidas e inéditas, y que reflejan más nuestra personalidad que otras que, por circunstancias, han resultado sobreexpuestas mediáticamente.

5. Del actual panorama arquitectónico, ¿qué es lo que más os interesa?

La coherencia poética entre espacio, estructura y construcción de Peter Zumthor. El trazo sensible e intuitivo de Álvaro Siza. La aproximación al lugar en casi todos los proyectos de Rafael Moneo. Y, por último, esa pizca necesaria de pimienta sociológica y antropológica de Lacatón & Vassal.

6. ¿Cómo veis las escuelas de arquitectura hoy?

No deberíamos asumir un rol que no nos pertenece y nos empobrece. La formación del arquitecto español es mejor que la del resto de Europa, y, por supuesto, que la de la mayor parte de las escuelas americanas. Aquí no existe la distancia entre arte y técnica, que hay en el resto de las escuelas centroeuropeas. Nuestra formación, pese a Bolonia, debe seguir apostando por un arquitecto capaz de construir los espacios que crea…

7. ¿Cuál es vuestra opinión sobre los Colegios de arquitectos?

Pensamos que se han convertido en organismos burocráticos desmedidos, que manejan expedientes y se preocupan principalmente de su supervivencia como tales. Se encuentran en general muy alejados de la verdadera arquitectura, del urbanismo, de los problemas de los arquitectos y de los jóvenes en especial, alejados también de la sociedad y de su tarea de sensibilizar por la ciudad, por la arquitectura… Es un buen momento para empezar de cero y replantearlos considerando el momento actual y el futuro, tan distintos de lo acontecido en las últimas décadas.

8. ¿Cómo os los imagináis en un futuro?

Como verdaderas asociaciones de arquitectos, con mayor presencia social gracias a los nuevos medios de comunicación, sin la carga burocrática que asumen y que los lastra irremediablemente, con presencia de gente joven capaz de renovar y dinamizar las cuestiones de primer orden ligadas a la profesión, a la sociedad…

9. ¿Qué nos contáis del mundo de los blogs de arquitectura?

Honestamente, los seguimos poco, si bien en la red existen blogs y páginas de mucho interés, de personas con una inquietud y una formación intelectualmente extraordinaria. Es evidente que son una ventana al conocimiento compartido de la realidad, aunque nos encontramos en una situación en la que se escribe más que se lee, en la que el espectro es tan amplio que es difícil seleccionar y profundizar en los contenidos.

Los utilizamos cuando necesitamos visualizar algo de inmediato, pero es verdad que somos más dados a la lectura convencional que a los blogs.

10. ¿Qué papel juega la red y las redes sociales a la hora de dar visibilidad a vuestro trabajo?

Nosotros nos hemos preocupado muy poco personalmente de dar difusión a nuestro trabajo. Entendemos la arquitectura como una actividad que requiere tanta reflexión e introspección que no nos queda tiempo para lo demás. Nuestro interés está más en el tablero y en la obra, que en la red; no por afán de no compartir las ideas, ya que estamos agradecidos siempre a las personas que se interesan por lo que hacemos, sino quizá por una falta de sentido comercial.

11. ¿Dónde os imagináis dentro de 5 años?

En la “cabaña” que será nuestro nuevo estudio, un pequeño refugio descontextualizado, para disfrutar más aún del dibujo y la reflexión.

