PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL DE STEPIENYBARNO PARA BONSAI ARQUITECTOS.

Como muchos ya sabéis, uno de los temas que más nos gustan desde Stepienybarno es la Identidad Digital siempre enfocado en nuestro particular mundillo arquitectónico. Así, son ya muchas las charlas, cursos y talleres que hemos hecho sobre el tema, pero no tantos los arquitectos que han trabajado de una manera directa con nosotros. Es una actividad que requiere mucha implicación y constancia y no es fácil de llevar a cabo; sin embargo, cuando te encuentras por el camino gente tan maravillosa como la pareja de Bonsai Arquitectos, Eva Chacón y Luis Llopis, todo se vuelve fácil y sencillo.

Así, nuestro asesoramiento en materias de Identidad Digital, marketing y comunicación online, ha sido muy satisfactorio y es ahora cuando ya están saltando al ruedo digital, intentado que su presencia sea adecuada y consecuente con lo que son como estudio de arquitectura.

Y si queréis saber más sobre ellos y el proceso no tenéis más que seguir leyendo

1_ ¿Cómo era la Identidad Digital del Estudio de arquitectura Bonsai previo a contactar con Stepienybarno?

Nos encontrábamos en los inicios, acabábamos de abrir una nueva fase en el Estudio bajo una nueva fórmula asociativa, por lo que nuestra identidad digital estaba aún sin desarrollar.

2_ ¿Cómo es hoy la Identidad Digital de Bonsai después del proceso con Stepienybarno?

Creemos que es coherente con lo que somos, con nuestra manera de hacer arquitectura y de entender el ejercicio profesional.

3_ ¿Qué es lo que más os ha gustado de la colaboración? ¿Qué temas de los tratados creéis que os han servido más?

Nos ha gustado mucho cómo Stepienybarno se han adaptado a nuestro ritmo, y su trabajo de empatía para sintonizar con nosotros y entender nuestras necesidades. En cuanto a los temas estudiados, nos ha interesado especialmente la fase de análisis de nuestras identidades individuales y conjunta, y el análisis mediante Canvas de la estrategia empresarial.

4_ ¿Cómo visteis la labor de los facilitadores, Stepienybarno, dentro de vuestro proceso de construcción de Identidad Digital? ¿Recomendaríais a otros arquitectos trabajar con Stepienybarno?

Stepienybarno han sabido actuar a modo de ‘espejo’, de forma que hemos podido vernos reflejados en su feedback y tener una idea más clara de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por supuesto que lo recomendaríamos, y recomendamos! 🙂

5_ De todos los temas tocados y estudiados ¿Cuáles han sido las temáticas que más os han sorprendido?

Sin duda, el mundo del Eneagrama.

6_ ¿Qué habéis echado de menos? ¿Cuáles son los aspectos que os hubiera gustado trabajar más?

La generación de un formato que recopile de alguna forma el Proyecto de Identidad Digital. De todas las fases, nos hubiera gustado profundizar más en la construcción de la idea de marca.

7_ ¿Cuáles han sido las claves más importantes en el Proyecto de Identidad Digital de Bonsai?

El proceso de investigación y reflexión nos ha permitido aclarar nuestras ideas para una mejor orientación hacia los segmentos de clientes adecuados a nuestra escala y a nuestra forma de entender la Arquitectura y la práctica profesional.

8_ ¿Qué beneficios inmediatos, o medio plazo, creéis que obtendréis con vuestro proyecto de Identidad Digital?

Nos permitirá hacer más coherente y visible nuestra imagen pública, y sobretodo mejorar la calidad de nuestra comunicación online.

9_ ¿Dónde os imagináis a Bonsai dentro de cinco años?

Habiendo afianzado nuestra orientación actual hacia una construcción sensible con el medio ambiente, comprometida con la eficiencia energética y el confort de los usuarios, todo ello bajo el prisma de una Arquitectura de alta calidad.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y redactores de LA CIUDAD VIVA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.