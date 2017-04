ARQUITECTOS Y FACEBOOK

Después del post de la semana pasada en el que reflexionábamos sobre arquitectos y Twitter (aquí), hoy, nos animamos a echar un ojo a los arquitectos y su actividad en Facebook.

¿Os animáis a seguir leyendo?

Cuando dimos salida a nuestro blog de Stepienybarno, allá por el 2009, no imaginábamos la importancia, que al poco tiempo, adquirían las redes sociales. Nuestro desembarco en ellas no se produjo desde el primer momento, pero pronto vimos la necesidad de estar en ellas.

Nuestra presencia en Facebook, desde un principio, siempre ha sido bastante activa, aunque ha sido en el último año cuando hemos intensificado esta actividad. Nuestro interés, en ella, radica principalmente en que, en muchas ocasiones, se convierte en un estupendo foro de discusión con gente que nos sigue y seguimos muy de cerca. De hecho, cada vez cuesta más que un post del blog genere una buena cantidad de comentarios y, en consecuencia, el siempre necesario debate, cosa que en Facebook es, relativamente, habitual.

A su vez, Facebook tiene para nosotros un factor muy importante, como es el hecho poder hacer grupos. Durante, los últimos años hemos creado varios grupo abiertos (Debate y reflexión arquitectónica, #urbanismorealya o el grupo de debate de la Escuela de Arquitectura de Málaga), así como otros de carácter cerrado para comunicarnos laboralmente sobre todo en nuestra asociación de Sinergia Sostenible.

Así, durante este tiempo, hemos intentado, compartir bastante información y contenido, de manera constante e interactuar con otros usuarios. Desde ahí, nos hemos podido hacer una idea de cómo funciona el “chiringuito digital de Mark Zuckerberg”. Así que, vamos a comentar, quienes son algunos de los arquitectos más activos por estos lares.

Frank Gehry+ Mark Zuckerberg

Empezaremos, si os parece bien, por las publicaciones digitales de arquitectura. Éstas tienen una presencia moderada, los números e intensidad de revistas como Arquitectura Viva o Tectonica no son altos, en comparación a su importancia offline; otras muchas ni siquiera están o tienen una presencia testimonial. Sin embargo, sí que nos encontramos con otras publicaciones que son directamente digitales o con clara vocación por la red con una presencia muy potente. ¿Algunos ejemplos? Plataforma de arquitectura (340.000 seguidores), Arquine (275.00 seguidores) o Cosas de Arquitectos (casi 200.000 seguidores).

Por suerte, al igual que veíamos la semana pasada en Twitter, cada vez podemos encontrar más arquitectos que se toman en serio su presencia digital. ¿Cuáles? Podríamos destacar al estudio donostiarra Vaumm y su incansable presencia en Facebook, o la presencia de Agua Architects /Aguilera Guerrero arquitectos, compartiendo y comentado arquitectura a un ritmo trepidante.

Ah!! Y no nos podemos olvidar los debates que se generan en los muros de Rodrigo Almonacid Canseco y Carlos Cámara cada vez que abren la boca para preguntar al personal por algún tema de actualidad. No es algo fácil de conseguir y ellos lo hacen con mucha naturalidad. Un diez para ellos.

Pero si miramos el tema desde el punto de vista de la visibilidad, sin duda, quien se lleva la palma es Ángel Luis Tendero Martín de Alt arquitectura que gracias a su gran popularidad en esta red social se ha convertido en uno de los arquitectos más conocidos y como él mismo afirmaba hace un tiempo: “la presencia de ALT en internet es enorme. En Google tenemos más de 200 mil resultados directos de búsqueda y eso nos hace estar posicionados de forma óptima.” Seguimos los pasos de Ángel desde hace mucho tiempo y su compromiso con quien le sigue es muy alto, conversando sin cesar con muchísimos seguidores. Todo ello, le lleva, por ejemplo, a dar un sinfín de conferencias, sobre todo al otro lado del charco o poder difundir el estupendo cómic que él mismo ha realizado.

¿Otros casos que nos llama la atención? DG Arquitecto Valencia combina a la perfección el hablar, de vez en cuando, de su obra y sus servicios, con el compartir material de mucha calidad de otros arquitectos. Otro buen ejemplo es el perfil de Facebook de Carlos Arroyo. En él documenta muy bien el día a día de su estudio y de las obras que tiene en marcha.

También, últimamente se ve que van llegando por aquí, pesos pesados de la arquitectura que parece que no quieren seguir ajenos al mundo digital. Entre ellos: Cruz y Ortiz o Benedetta Tagliabue.

Ah! Y si quieres echar un ojo al listado de arquitectos en Facebook que han montado los chicos de Cosas de Arquitectos, puedes hacerlo aquí.

En cualquier caso, creemos que, las redes sociales tienen un potencial muy grande a la hora de comunicar la evolución de una obra o la ejecución de un proyecto. Sin embargo, por desgracia, hay muy pocos ejemplos que se puedan rescatar en este sentido (nuevamente, tendríamos que hablar de Vaumm arquitectos) y los arquitectos, en general, siempre nos limitamos a colgar la foto bonita una vez terminada la obra en vez, de comunicar el proceso de la misma.

Imagen compartida en Facebook por el estudio donostiarra Vaumm arquitectos.

Mención aparte merece el joven perfil de los estudiantes de la Universidad de La Coruña, La Fetsac. Dentro de nuestro mundo arquitectónico cuesta encontrar congresos o eventos que aprovechen realmente bien las redes sociales para la difusión de los mismos. Sin embargo estos nativos digitales, desbordan intensidad y creatividad, dándolo todo en su Facebook. Sin duda alguna, un gran ejemplo del que poder aprender.

Por último comentar que, lo que que no se nos puede olvidar es que nuestros perfiles de Facebook, realmente, no son nuestros; nos los deja Facebook para que los usemos. Sería más bien como un alquiler, en el que sabes lo que recibes, pero no muy bien lo que pagas (como mínimo, ser bombardeado con publi), y que en cualquier momento el casero te puede poner de patitas en la calle. Cosas tontas que suceden, normalmente, por no haberte leído la letra pequeña, pueden hacer que Facebook, de un día para otro, se ponga en contacto contigo y te diga que te olvides de tu perfil. A partir de ahí puedes comenzar a reclamar!! No hay ni un teléfono al que llamar.

En fin, que las redes sociales están muy bien, que, a pesar de todo, nosotros usamos y usaremos con alegría el feivuk, pero que no hay que olvidar que como dice Yoriento, “sin un blog eres como un homeless siempre tirado en las redes sociales.”

Ahora nos interesa saber tu opinión ¿te animas a comentar?

Texto: STEPIENYBARNO _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN TWITTER

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y redactores de LA CIUDAD VIVA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.