COLECTIVOS DE ARQUITECTURA y GESTALT

Después de nuestro post de las tres arquitecturas, nos apetecía seguir avanzando en la relación de la arquitectura y otros entornos que para nosotros son habituales, tales como los planteamientos de Claudio Naranjo o, como en el caso que hoy nos ocupa, la terapia Gestalt. (1)

Así, vamos a hablar de los colectivos de arquitectura, pero lo vamos a hacer en paralelo a algunas ideas claves del mundo de la Gestalt. ¡Esperamos que este post tan particular sea de vuestro agrado!

La terapia Gestalt surge, allá por los años cincuenta, cuando uno de los discípulos disidentes de Freud, decide matar al padre y comienza a realizar una síntesis particular de lo que le iba interesando de diferentes filosofías y corrientes de conocimiento. Se trata de Fritz Perls, polémico psiquiatra alemán pero afincado, en su etapa final, en el Instituto norteamericano de Esalen (centro neurálgico de lo más alternativo de su época).

Las tres ideas claves de la terapia, y que nos servirán de guía para armar este artículo, son: el aquí y ahora, el darse cuenta y el reponsabilizarse.

1 AQUÍ Y AHORA

Si os acordáis del ya citado post de las tres arquitecturas que publicábamos hace poco en este mismo blog, en él hablábamos de tres tipos de arquitecturas: la de la razón, la de la emoción y la de la acción. Así, con el tema de hoy, los colectivos de arquitectura, estaríamos enmarcados claramente en la tercera arquitectura: la de la acción.

Eso no significa, evidentemente, que los colectivos de arquitectos no tengan una base teórica en sus planteamientos; lo que queremos decir es que, lo que prima es la acción, lo que ocurre en presente.

Esta idea conecta directamente, con una de las mayores aportaciones de Fritz Perls: el aquí y ahora. De esta forma, a diferencia de los planteamientos freudianos, ya no es tan interesante remover en el pasado y la clave se traslada al momento actual. En Gestalt se trabaja con lo que el paciente está experimentando en el momento presente; no importa tanto lo que le pasó, ni las fantasías del futuro. Se trata de ser muy consciente de la realidad en el aquí y ahora.

En la terapia Gestlat, desde el propio Perls hasta sus mayores influencias como el filósofo existencialista Martin Buber o la gran mayoría de sus seguidores, eran judíos que huían de la Alemania nazi, y planteaban una nueva forma de vida que se alejara de la opresión y persecución sufrida. Ese estar siempre pendientes de que les podían tirar la puerta abajo y llevarles en el furgón, tiene mucho que ver con el aporte de su aquí y ahora.

A su vez, si echamos un vistazo a la arquitectura de los colectivos, vemos que, si hay un problema que resolver, se resuelve haciendo. Muchas veces, les toca primero hacer y luego reflexionar sobre lo que han hecho. No están en el estudio esperando a que llegue el encargo; salen a la calle y ven qué es lo más urgente; como dicen desde Zuloark, su actividad se desarrolla en “el espacio intersticial que existe entre saber hacer algo y no saber hacerlo; es el entorno donde se produce el aprendizaje, el saber hacer algo con ayuda.”

A su vez, el colectivo habla del concepto de “jerarquías fluidas” a la hora de organizarse y en esto también hay un nexo claro con los planteamientos de Perls. Hasta la llegada de la Gestalt, la terapia, todavía comandada por psiquiatras, marcaba una clara jerarquía terapeuta-paciente. Un tipo muy serio, que hablaba muy poco y se mantenía muy distante, se sentaba en un sillón y el paciente se situaba en una posición inferior, en todos los sentidos, tumbándose en un diván. Este planteamiento fue cuestionado, apostando por un cuerpo a cuerpo entre terapeuta y cliente que, posteriormente, derivó en los grupos de trabajo gestalticos.

Con ello, aparecen nuevas formas de trabajo terapéutico, mucho menos rígidas y que intentan integrar ideas de otras disciplinas como la filosofía existencialista e incluso el budismo zen. De hecho, entre los seguidores de Perls, destaca una gran heterogeneidad de perfiles, muy cercanos, dicho sea de paso, a la multidisciplinariedad de muchos colectivos.

En este sentido, una de sus mayores aportaciones son las dinámicas de trabajo en círculo. De esa forma, el terapeuta se situaba como uno más, trasgrediendo, nuevamente, las jerarquías habituales de la terapia y haciendo una labor muy parecida a lo que, como veremos más adelante, pueden llegar a hacer los miembros de muchos de los colectivos de arquitectos.

Dance (II)

Henri Matisse

2 EL DARSE CUENTA

El darse cuenta de la Gestalt, es una búsqueda continua del insight; una especie de flash que te viene de repente y que te hace ser consciente lo que, realmente, sientes y necesitas.

De hecho, esta idea, creemos que caracteriza especialmente a los arquitectos en general: el ser capaces de darnos cuenta de muchas cosas que están pasando y traer las más importantes en primer plano. De esta forma, mientras el resto de los mortales se pierde en la complejidad de la realidad, o los ingenieros, muchas veces, la simplifican en exceso, los arquitectos navegamos cómodamente en esta complejidad y somos capaces de darnos cuenta de lo más relevante y proponemos, así, una respuesta sencilla, normalmente en forma de proyecto, a un proceso muy complejo.

Así, también creemos que ha sucedido con los colectivos de arquitectura. Lo que vemos diferente en su caso respecto al resto de arquitectos, es que han sido capaces de darse cuenta de una necesidad social y colectiva existente, a una escala muy diferente de la que normalmente se ha trabajado en la arquitectura, y que ellos han sabido ver y satisfacer. Además, su actuación tiene el plus de que lo han hecho conectando directamente con la sociedad, haciéndose cada vez más necesarios.

En este sentido el colectivo Todo por la Praxis comenta: “investigamos en el la generación de dispositivos que respondan a nuevos modelos de gobernanza, así como en el desarrollo de procesos de transformación urbana participativa. La principal metodología de trabajo son los talleres de construcción colectiva (TCC). Generándose un entorno de aprendizaje colaborativo, de participación directa que implica una responsabilidad en todas las fases del proyecto (ideación, construcción y activación) fomentando así la apropiación y el empoderamiento ciudadano.”

De todo esto ¡y mucho más! el resto de arquitectos, en muchos casos desconectados de la sociedad o por lo menos con una comunicación inadecuada con ella, tenemos mucho que aprender.

A este respecto, no solo la actitud ha cambiado, también lo ha hecho la forma de relacionarse huyendo del uso excesivamente complejo del lenguaje que muchas veces ha caracterizado a los arquitectos y sobre el que reflexionábamos en este post para La Ciudad Viva.

Autor: Maurits Cornelius Escher

Para conseguir este awareness (darse cuenta), la terapia Gestalt incorpora técnicas muy cercanas al arte y al teatro. Siguiendo este hilo, muchos colectivos como los mismos TXP, Boa Mistura o Paisaje Transversal, usan la creatividad y los procesos artísticos como uno de los ejes de su actuación. En palabras de los chicos de Paisaje Transversal: “somos una oficina de innovación urbana que impulsa, coordina, diseña y asesora procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la participación, la ecología, las herramientas digitales y la creatividad, siempre adaptados a la realidad local.”

3 RESPONSABILIZARSE

Los planteamientos de la Gestalt no se interesan por las especulaciones y, de esta forma, los razonamientos pasan a un segundo plano y lo que prima es la intuición. Muchos la llaman la “terapia del obvio”, porque lo importante es el cómo y no se da demasiado juego a los porqués y las interpretaciones.

Se trata de una apuesta por el compromiso y el responsabilizarse, con uno mismo y con los demás; las ideas de bien y mal desaparecen en favor de la autenticidad de cada uno y de cada momento.

Así, podríamos intentar buscar algunas características objetivas que sean comunes a la mayoría de los colectivos y que, en nuestra opinión, tiene que ver con esta tercera pata de la terapia Gestalt. Sería como encontrar algunos “cómos” importantes, sin preocuparnos demasiado en los “porqués” de esos “cómos”.

Vaya por delante, que respetamos y entendemos a quienes defienden que, precisamente, una de las características que definen un colectivo de arquitectos es que es imposible definirlo; pero, aun con todo, pensamos que, a pesar de ser algo difícil, vale la pena intentarlo. ¡Ahí van tres ideas!

1_Un colectivo de arquitectos prioriza el bien común en sus acciones al bien particular. Se puede decir que es una arquitectura con mucha mayor carga social que lo habitual y como dice Santi Cirugeda de Recetas Urbanas, “a veces hacemos cosas que son ilegales, pero no le estamos haciendo daño a nadie. Por el contrario, lo hacemos para beneficiar a más personas. La decisión de trabajar ilegalmente tiene un enfoque diferente”.

Se trataría de pasar a un segundo plano ideas preconcebidas, incluso a nivel estético, para poder actuar de manera rápida y eficiente. Es más, en la mayoría de los casos, seguramente, no ha habido un planteamiento demasiado viable a nivel económico (desde el punto de vista de su propio sustento) por parte de los colectivos, pudiendo más las ganas de hacer y mejorar su entorno que el cómo se va a financiar la actuación. (2)

2_ Cuando nació la terapia Gestalt, una de las primeras revoluciones fue que el terapeuta ya no soluciona los problemas del paciente; es más, el terapeuta no se responsabiliza de que él vaya a sanar al paciente. La aportación del terapeuta gestáltico, desde la llegada de Frtiz Perls, es facilitar que el propio paciente vaya a ser capaz de curarse; cada uno se responsabiliza de lo suyo, pero no más.

Así, llevando está idea a los colectivos de arquitectos, podemos ver que sus integrantes, sin dejar de ser técnicos, se convierten, igualmente, en facilitadores. Ya no son quien está arriba, por encima del bien y del mal, son gente que se ensucia las manos (también, literalmente) y realizan una labor conciliadora entre los diferentes agentes intervenientes. Como apuntan desde n´UNDO, “Multitud de construcciones carecen de ética y respeto, tanto por el territorio como por las personas que lo habitamos, ante esta situación actual de la arquitectura, el urbanismo y el tratamiento del paisaje, se propone el hacer no haciendo”.

3_ Los miembros de un colectivo de arquitectos, no realizan necesariamente proyectos, sino que lo que prima es catalizar procesos. Llevando esta idea al extremo sería, directamente, cambiar la idea de proyecto por proceso, con todo lo que ello implica. Siguiendo esta idea, Pkmn, dicen “buscamos otros ámbitos arquitectónicos que vinculen ciudadanía, identidad, pedagogía, comunicación, juego, acción y ciudad, especialmente a través de prácticas de participación, enrolamiento, mediación e innovación social, y de procesos experimentales de aprendizaje activo.”

Ahora, ya no está todo escrito y decidido previamente en un mapa llamando proyecto de arquitectura; sino que, estamos hablando de algo vivo y cambiante que va definiéndose y redefiniéndose sobre la marcha, en función de las necesidades reales de cada situación. Con ello, el arquitecto pasa a ser un eslabón más de la cadena de empoderamiento ciudadano.

(3)

Pero este responsabilizarse del que estamos hablando, dentro del mundo gestáltico, se encuentra enmarcado dentro de una serie de polaridades que tiran de nosotros hacia un lado o hacía otro. Una de las más evidentes es la lucha interna que solemos tener entre el “debo de” y el propio deseo, lo que la Gestalt llama “perro de arriba, perro de abajo”.

Así, buscando dentro del mundo de los colectivos alguna polaridad que nos parezca clave, elegiríamos la tensión entre la unidad del colectivo y que ésta no anule las individualidades de sus componentes. En este sentido, nos vienen a la mente las palabras de Domenico di Siena cuando decía: “La red refuerza y demanda un mayor reconocimiento de las personas que configuran un grupo o un colectivo, por ende, éstos se encuentran en la necesidad de definir mejor las identidades individuales. La problemática que se sustrae de esta idea atañe a la manera en que los colectivos deben gestionar su identidad. Me explico; existe una dialéctica provocada por la invisibilización de las individualidades en favor de la construcción identitaria de un colectivo. La dialéctica a la que me refiero, se intensifica en la Red: al estar caracterizado por la interacción entre personas, se hace difícil la tarea de dialogar con una identidad abstracta o colectiva.” (4)

De esta forma, ser capaces de responsabilizarse con lo propio de cada uno y, a la vez, con lo que es la esencia del colectivo es uno de los ejes neurálgicos de la comunidad.

Ya para terminar, nos gustaría poner encima del tablero una última idea común que no queremos dejarnos en el tintero. El movimiento gestáltico, sobre todo en España, se mueve en base a un entramado de redes que conectan puntos de todo el país. Lo habitual no es que unos terapeutas lleven un solo grupo; lo normal es que, se vayan moviendo por toda España, participando en muchos centros, creando, así, una tela de araña de conexiones que enriquece cada una de las experiencias de los procesos gestálticos.

Igualmente, los colectivos de arquitectura, a diferencia de la mayoría del resto de arquitectos, no permanecen inmóviles cada uno en su parcela, sino que buscan cómo producir sinergias de manera constante; de hecho, muchas veces, es habitual ver firmas conjuntas de varios colectivos como pueden ser Taller de Casquería con Pkmn o Recetas Urbanas con Todo por la Praxis, por poner solo dos ejemplos. Por cierto, también se puede llegar al extremo de la “no firma” del proyecto como en el emblemático caso de Campo de Cebada.

A su vez, los colectivos de arquitectos, desde sus inicios se distinguen por el uso de la red, internet, de manera constante, consciente y potente, llegando a alcanzar con sus publicaciones digitales o blogs una gran visibilidad e influencia dentro de nuestro entorno arquitectónico. Ahí está, por poner solo un ejemplo, el más que recomendables blog de Paisaje Transversal.

Con todo lo aquí reflexionado, no queremos decir que los Colectivos de arquitectos son la panacea, ni el ejemplo a seguir, ni la solución a todos los problemas de la arquitectura; nada más lejos de nuestras palabras. Lo que sí que afirmamos es que han cogido un cuerpo importante, tanto como para tenerlos bien presentes e intentar entender qué son y qué se puede aprender de ellos, lo cual no es poco ni sencillo.

Pero, en cualquier caso, como siempre, lo que más nos interesa es vuestra opinión; así que, si te animas a comentar algo ¡estaremos encantados de escucharte!

Texto: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

(1) Desde hace varios meses somos los responsables del blog Haiki, en el que la temática de la Gestalt es uno de los pilares principales. Acceder: http://www.haiki.es/

(2) Sobre este tema se debatió, acertadamente, en un estupendo post de Jorge Toledo que podéis consultar en : aquí: http://blogfundacion.arquia.es/2014/07/la-paradoja-economica-del-arquitecto-activista/

(3) Imagen realizada por Zuloark y publicada en el post “COLECTIVOS”. DICES MUCHO ESA PALABRA. 2 DE 2 _Acceder: http://blogfundacion.arquia.es/2014/12/colectivos-dices-mucho-esa-palabra-2-de-2/

(4) Versión integral del texto que escribió Domenico di Siena para Arquitectura Viva n.145 “Colectivos Españoles”. Publicado digitalmente en: http://urbanohumano.org/arquitectura/creatividad-horizontal-redes-conectores-y-plataformas/

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.

