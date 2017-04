Twitter es una de las redes sociales más potentes en la actualidad. Sin embargo, si no tienes muy claro qué te interesa y te mueves con soltura en ella, lo normal será que tu perfil, poco a poco, vaya dejando de tener actividad. Por ello, nosotros siempre animamos a no tirarse demasiado rápido a la piscina de Twitter y al hacerlo usar siempre un flotador. Vaya… que te preocupes de leer un poco para saber cómo va.

Aun así, son ya muchos los arquitectos que están más que activos en esta red social, tal como veíamos en el post anterior (aquí), y a buen seguro que su presencia irá a más.

Si os apetece saber un poco más sobre el tema de arquitectos y Twitter, no dudéis en seguir leyendo.

Hemos de reconocer que, a diferencia de Facebook, llegar a Twitter, a nosotros, nos dio cierta pereza. Es una red social muy diferente y, creemos que, al principio cuesta cogerle el truco.

De todas formas, ahora mismo creemos que es, dentro de nuestro entorno arquitectónico, la red social sino más activa, sí la que tiene más interés. La información circula a espuertas y eso mismo es tanto su mayor interés, como su mayor hándicap. Los perfiles que son realmente activos, lo son de manera mucho mayor a otras redes sociales, y, gracias a ello, la interacción puede ser muy elevada. Además, su buscador es relativamente bueno (no como el de Facebook) y eso facilita mucho poder encontrar información valiosa.

Una de las características principales en la red social del pajarito es la asimetría. En este sentido, Jorge Toledo, autor del blog de La cajita y miembro de Ecosistema Urbano, comenta: “el hecho de poder seguir a otros sin requerimiento de reciprocidad la hace perfecta para crear, poco a poco, una red de contactos a mi gusto. En Twitter, a diferencia de otras redes, puedo crear un “ambiente” específico para entablar conversaciones (no tanto para mantenerlas) sobre un tema o con un enfoque tan delimitado como yo quiera.”

Y ahí está uno de los trucos de Twitter y, en general, de las redes sociales: la capacidad que tengamos de mantener conversaciones. Por muy arriba que se esté, lo importante es dialogar, escucharnos y tratarnos con educación y respeto. Como bien decía el filósofo existencialista Martin Buber, muchísimos años antes de la llegada del mundo digital, lo importante es que interactúemos entre nosotros, tratándonos como personas, que no nos “cosifiquemos”. Por ahí van los tiros, y cuando alguien dice “es que Twitter no sirve para nada, es que en Twitter no te enteras de lo que pasa”; en general, se puede contestar, parafraseando a Yoriento, que es en tu Twitter donde no pasa nada y eres tú el que no te enteras. En otros Twitter pasan muchísimas cosas. Es, en muchos casos, una cuestión de actitud.

En esta misma línea, Enrique Dans comenta “una característica de Twitter como red que resulta muy interesante es su asimetría. Es decir, el hecho de que las relaciones en la red se produzcan de manera mayoritariamente no recíproca. A partir del momento en que una persona posee, por las razones que sean, un cierto nivel de visibilidad, sus actualizaciones pasan a ser interesantes a más personas que aquellas a las que conoce directamente o a las que tiene interés en seguir, lo que lleva a situaciones muy habituales de desequilibrio entre el número de seguidores y seguidos.”

En cualquier caso, y trayendo el discurso a nuestro entorno arquitectónico, a nosotros personalmente, nos interesa, sobre todo, para estar al día de lo que ocurre en la red. Son cada vez más los blogs y páginas de arquitectura que publican de manera incesante y es imposible, seguir ni siquiera a los que más nos interesan. Por eso, muchos días con echar un simple vistazo a lo que nuestros perfiles preferidos o de más confianza van publicando, nos sirve para enterarnos de lo que se está cociendo esa jornada; por cierto, para los no iniciados ¡el uso de listas es más que recomendable!!.

De todas formas, Twitter se puede usar de miles de maneras; es más, mucho de lo que hoy es esta red social, lo han ido inventando los propios usuarios y se ha incorporado, de manera natural, al día a día de Twitter.

Respecto a los perfiles de nuestro mundillo tenemos de todo. Las publicaciones de arquitectura, en general, tienen una presencia más seriota y menos participativa. Algunas de las más activas: @arquitect_viva, @dearquitectos, @parq o @Arquine. Otras, como puede ser el peso pesado de la arquitectura en papel, El Croquis, ni siquiera tiene perfil en Twitter.

Aun con todo, Twitter es la red social perfecta para que arquitectos que no tienen mucha relevancia fuera de la red, aquí encuentren su paraíso. El caso más sonado es el de @urbanohumano , con un índice altísimo de influencia (según PeerIndex, 68/100). Su actitud es ejemplar, y fue de los primeros en desembarcar, ocupando, a su vez, un nicho de temática importante en torno al activismo social y la innovación. Y sí, efectivamente, si eres capaz de hablar de algo distinto a lo que hablamos todos, tienes un plus ganado para captar la atención.

Otro caso relevante es la de @arquitextonica, que destacan por un buen equilibrio entre conversar (a veces, de manera muy enérgica) y compartir contenido de valor.

Como curiosidad, podéis echar un ojo a @unbreakmypants. El hábitat natural de esta joven estudiante de arquitectura es la red social de Twitter y en ella se mueve como pez en el agua. Tiene más de 27.000 tuits y 4.500 seguidores, destacando por su interacción con otros usuarios, siempre de manera amena y divertida.

Buenos ejemplos a seguir ¿no?

Por último, comentar también que, como todo en la vida, nuestro mundillo tuitero arquitectónico también tiene perfiles que son muy destacados y que su interés es más bien dudoso. Ahí está el caso de Joaquín Torres que, por lo menos a nosotros, no nos gusta nada de lo que enseña de su obra y persona, ni tampoco como lo cuenta. Aun así, es un buen ejemplo dentro del mundo del marketing de cómo coger mucha popularidad. Eso sí, es importante no confundir popularidad con reputación digital.

Ya veis que las claves, en realidad son más bien sencillas: ser conscientes de que es una red social muy rápida y efímera, ser capaces de compartir mucho material de interés (pero sin pasarse ¡que nos conocemos!), no estar siempre dando la chapa hablando de uno mismo, ser capaces de interactuar y si puedes conversar mejor que mejor. En fin, como siempre insistimos ¡cambiar la idea de difundir por la de comunicar! Y si, además, eres capaz de formar una comunidad entorno a ti, tú presencia online, y en especial en Twitter, será un éxito asegurado.

Ahora te toca a ti contarnos cómo ves el mundo de Twitter ¡Anímate!

Artículo redactado por STEPIENYBARNO _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

