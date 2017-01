10 IDEAS PARA TENER UN BUEN BLOG DE ARQUITECTURA.

Con la entrada de hoy solo queremos dar unas pinceladas sobre un tema que, más adelante, queremos tratar con mucho detenimiento: los blogs de arquitectura.

Como bien dice Yoriento, “sin un blog eres un homeless digital, todo el día ‘tirado’ en las redes sociales”.

De momento, aquí van 10 ideas para ver qué os parecen. ¡Ya nos contarás!

1. Contenido / Visibilidad

Blogs de arquitectura hay cientos, y, de todos ellos, un gran número tienen un contenido estupendo. De hecho, no hace mucho hicimos una selección de 111 blogs de arquitectura que creemos que valen, realmente, la pena. Aun así, de estos blogs, solo unos cuantos tienen una actualización más o menos constante. 1

A su vez, hay muy poquitos que además de ser calidad y estén actualizados se preocupen de interactuar y dar visibilidad a su contenido en las redes sociales.

Por lo tanto, esta sería nuestra primera idea: contenido de calidad, actualización, interacción y visibilidad. Sí ya… que todo esto lleva tiempo, pues sí, esta es la segunda idea.

2. El tiempo.

El tiempo que emplees en tu blog ha de ser bastante y constante. Dedicarle una hora cada mucho tiempo no te hará llegar muy lejos. Conviene estar mentalizado con el blog y tenerlo muy presente en tu día a día; cuidarlo a tope.

Es fundamental que el tiempo que le dediques sea de gran calidad, no valen las migajas al final de la jornada. Además, los blogs son muy agradecidos y el tiempo que se emplea en ellos, si es eficiente, siempre trae consigo bonitas e inesperadas recompensas. Conviene ponerte con él cuando más enérgico estés y ser muy constante en los minutos que le dedicas.

3. Sé lo más profesional posible.

Piensa bien cual va a ser el dominio de tu blog, palabras calves…y, sobre todo, escoge una plataforma profesional para dar luz verde a tu aventura en la red. Por poquitos euros tendrás muchas ventajas. A su vez, si te gusta un poco cacharrear con las tripas de Internet, prueba distintas plantillas, mira muchas posibilidades de diseño y cuida mucho que el blog sea agradable a la vista. Igualmente, es importante que tenga una usabilidad adecuada (responsive design y tal). Si no se ve bien en las tablets e Iphone estarás perdiendo muchos puntos!

Eso sí, ser profesional no tiene nada que ver con ganar dinero en el blog, sino con hacer todo como si lo ganases. En realidad, que un blog de arquitectura te termine dando ingresos, es algo más bien complicado y que no conviene tener presente en un principio.

4. Tener un plan para el blog es gran plan.

Un blog puede surgir de manera “autónoma”, simplemente para dar rienda suelta a algún interés y obsesión que tienes por ahí guardado. Eso no está mal, y, de hecho, la mayoría son así; pero, en nuestra opinión, si el blog es una pieza clave de un engranaje mayor, funciona todavía mejor. Por ello, si eres un estudio de arquitectura conviene que tu estrategia empresarial sea clara y pueda tener su traducción en un plan de comunicación online. De esta forma, el blog se convertirá en una herramienta fundamental que responde y da sentido a un orden superior.

Lo mismo que en apartado anterior decíamos que en un blog de arquitectura es muy difícil generar ingresos, a través del blog, sí que se puede rentabilizar ciertas actividades. Muy importante diferenciar entre “en” y “a través”.

5. Temática concreta.

Blogs que hablan de todo, hay muchos; blogs que solo hablan de proyectos (normalmente, ya publicados en Plataforma de arquitectura), hay otro montonazo. La red está repleta de una especie de pornografía visual arquitectónica. Por ello, vemos mucho más interesante abarcar una temática concreta y con ella a muerte. 2

Vaya… que si tienes una temática de nicho, es mucho mejor que de todo un poco; de todas formas, si pruebas y el nicho se te queda corto (exagerando: las soldaduras en las estructuras metálicas), pues no pasa nada, habrás perdido un tiempo y, a buen seguro, habrás aprendido bastante. Cuanto antes abandones una mala, idea mucho mejor!

6. Si eres profe, no lo dudes, un buen blog es lo mejor que puedes hacer.

Cada vez hay más blogs de arquitectura que dependen de algún departamento o curso de nuestras Facultades de Arquitectura. Eso está muy bien, pero lo malo es que no suelen tener muy en cuenta el punto 1 de este post. Otro tema, parecido, pero diferente, es que un profe de arquitectura se monte un blog y apueste por extender el contenido de sus clases al entorno digital. 3

7. Directos y al grano

El estupendo blog de Múltiples estrategias de arquitectura realizado por Santiago de Molina, además de cumplir casi todos lo puntos de este post, tiene el inmenso acierto de ser muy claro y en pocas palabras, a modo de pildorazos arquitectónicos, decir mucho. Así, Santiago, cada dos o tres días, nos regala una breve pero intensa reflexión que, s su vez, siempre está perfectamente redactada.

Está más que estudiado que un post con 500 palabras (menos de un A4) funciona de maravilla. A partir de ahí, con lo perezosa que es la gente, se lee en cruzado y ya no es tan eficiente.

8. Ser divertidos

No deis mil vueltas para llegar a algo, ni uséis un tono como si fuera una tesis doctoral.

Ser lo más auténticos posibles y sobre todos transparentes; lo que seáis en la red debe tener su correlación directa en el mundo analógico.

Los post de arquitectura que son amenos, irónicos o, incluso, divertidos tienen mucho terreno ganado. Es cierto que, nosotros no somos el mejor ejemplo en este sentido, pues, seguramente, nos ponemos demasiado seriotes con esto de la arquitectura, ¡pero prometemos mejorar! 4

9. Sinergias.

Si solo escribes tú en tu blog y, encima, no te das un garbeo por la blogosfera arquitectonica, quedándote esperando que venga la gente a comentar tus post, vas dado. No es la primera vez que hablamos del famoso “ser red” de nuestros amigos de Arquitextonica. Si quieres que interactúen contigo, primero has de interactuar tú con otros, y además mucho. Esto, nuevamente, lleva su tiempo, pero es imprescindible; lee mucho y comenta otos post, tanto en sus blogs, como en las redes sociales.

A su vez, si consigues que en tu blog no solo hables tú, mejor que mejor; cuanta más sinergia provoques más relevancia conseguirás. 5

10. Debate

Ser capaces de generar debate es el sumun a lo que puede aspirar un blog. Si en general es complicado conseguirlo, si entramos en la temática concreta de la arquitectura, lo es aún más. Con los dedos de una mano, podemos contar los blogs que lo consiguen.

Así que, por ello, entre otras muchas cualidades, es importante valorar un blog como el de La ciudad viva. Hay decenas de post con debates interesantísimos; lo cual, como decimos, no es nada fácil de conseguir.

Y estas son nuestras 10 ideas; esperamos que hayan sido de vuestro interés; pero, estamos seguros que vosotros mismos nos vais a contar unas cuantas más ¡a que sí!

Te animamos a echar un ojo a nuestro

Autores de la entrada: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

1 Publicar una vez cada dos meses es muy poquito para darle cierto ritmo a un blog. Un buen ejemplo lo tendríamos en el blog de cajón (de sastre) de arquitecto. 2 Ejemplo de ello: el blog de los aguerridos y batalladores n+1. Un gran blog que ofrece un contenido concreto muy difícil de encontrar en otro lugar, sea digital o no. 3 Ejemplos de ello hay unos cuantos pero, vamos a traer a primer plano a los blogs de José Fariña y de Múltiples estrategias de arquitectura. 4 Un buen ejemplo de blog divertido y ameno es el de Pedacicos arquitectónicos. Este es uno de nuestros blogs preferidos y siempre tienen un punto de sorpresa en sus post. ¡Eso sin contar que son unos frikis declarados!! 5 En este sentido, un blog que cada vez lo hace mejor es Veredes.

– Post relacionados: 111 blogs de arquitectura http://www.stepienybarno.es/blog/2012/11/28/111-blogs-de-arquitectura/

Imagen tuneada de: http://innovationonmymind.blogspot.com.es/2012/03/ideas-and-trends-that-are-changing-our.html

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y redactores de LA CIUDAD VIVA.

