OPINIONES, REFLEXIONES Y CRÍTICA DE ARQUITECTURA

Cada cierto tiempo, aparece en la red algún artículo que habla sobre la ausencia de críticos y crítica de arquitectura. La verdad es que, es un tema complejo, pero, no por eso, podemos evitar dedicarle unas líneas; de hecho, es un post bastante más largo de lo habitual. Así que, vamos a ello y hoy más que nunca serán bien venidas vuestras opiniones, comentarios y, si hiciera falta, vuestra crítica al texto.

1. La Universidad

Los arquitectos, como colectivo, no podemos presumir de ser la profesión más unida del mundo, nuestra comunicación con la sociedad ha sido, y sigue siendo, más bien nula y, para rematarlo, en muchas Escuelas de arquitectura se ha generado un ambiente de competitividad exagerado.

Muchos profesores han alzado la bandera de distintos estilos arquitectónicos incluso, algunos, de ellos el suyo propio. Demasiado “lenguaje” y un exceso de formalismo ha hecho que el mismo proyecto en una cátedra fuera la bomba y en otra animasen al alumno a buscar otra carrera más acorde a sus limitaciones. Terrible!

Sin embargo, lo mínimo que se debería pedir a un docente es que tuviera ilusión por enseñar (y no intereses de otro tipo), que supiese comunicar (ser buen arquitecto no implica ser buen comunicador) y que mantuviese una mentalidad lo suficientemente abierta como para que sus alumnos pudieran descubrir al arquitecto que llevan dentro, sin convertirse en una mala copia de quien está en el estrado. Ante este panorama, y la falta de espíritu colaborativo los alumnos de arquitectura, en general, han salido más criticones de la cuenta. Eso sí, casi siempre en corrillos y cortando más cabezas que un buen samurai.

2. El mundo offline

Los arquitectos, normalmente, no escribimos bien y hablamos de manera más compleja de lo habitual. En muchos casos, se ha pensado que utilizando una especie de meta-lenguaje se era hasta más arquitecto. Incluso, si un texto no se leía con facilidad el problema no era quien lo escribió, sino del abnegado lector que era un poco zoquete. Todo esto no ha hecho más que desconectarnos de la sociedad y crear una “élite” que se creía en posesión de la verdad.

Por ello, es de agradecer que “no arquitectas” como Patricia Gosálvez o Anatxu Zabalbeascoa @anatxuz , ambas desde El País, hayan dedicado innumerables artículos a hablar de arquitectura. Sin embargo, son los propios arquitectos los que, en más de una ocasión, no han dudado en criticar, sin piedad, cualquier intento de crítica o reflexión sino la firmaba uno de los nuestros. Igualmente, interesante es leer, en distintos medios generalistas, los textos de Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste. La opinión de estos críticos de arquitectura es siempre bien argumentada, independiente y contundente, lo cual se agradece especialmente.

Así, centrando el tema en la crítica de arquitectura, y acotando al territorio nacional, cuesta encontrar buenos textos dentro de nuestra disciplina. De hecho, entender qué es y qué no es crítica ya es un problema de partida. Según la R.A.E. vemos que puede ser “juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o en las reglas del arte” o “Censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguien.” A todo ello, habría que unir el matiz de que la crítica puede ser constructiva o destructiva. Huelga decir que en el post de hoy nos referimos a la primera; aún así, saber cuáles son las “reglas del arte” no es tarea sencilla.

Llegado este punto, nos parece importante diferenciar entre la crítica que sí que han hecho arquitectos como Antón Capitel o Antonio Miranda (incluso “inventando” un método para ello), de otro tipo de escritos basados más en juicios de valor y opiniones demasiado personales o paternalistas.

Algunas de las más famosas revistas del sector, a parte de pecar de una endogamia insultante, se han limitado a llenar la mayoría de sus páginas con las propias memorias de los proyectos de los arquitectos. A su vez, no hay que olvidar, que en muchos casos, éstos eran elegidos en función de quién había hecho el reportaje fotográfico y no por un criterio editorial que avalase la calidad de su arquitectura.

Igualmente, creemos que cuando en ellas se ha escrito sobre arquitectura, han sido más reflexiones o análisis arquitectónicos que crítica propiamente dicha. Lo cual no es ni bueno ni malo; pero, muchas veces, se han vendido como críticas de determinados edificios lo que no era más que un listado de las bondades del proyecto. Por ello, es de agradecer la existencia de publicaciones como Circo o Tectónica que sí que han apostado por generar un contenido propio y comprometido.

Pero vayamos al grano del asunto; la razón por la que no ha existido esta crítica en nuestro entorno, mientras que en otos, como el cine o la música, ha sido algo abrumador, no es fácil de saber. Seguramente, una de las causas es que, directamente, realizar una buena crítica de arquitectura es algo relativamente complicado. Como bien reflexionaba, Diego Fullaondo en la tristemente desaparecida publicación digital Soitu, “una crítica que merezca ser denominada como tal exige tiempo a su autor. Tiempo de reflexión específica sobre el tema. Y un tiempo previo de formación y experiencia que permita fundamentar explícita o implícitamente sus afirmaciones.”

Además, si no eres arquitecto todavía es más complicado hacerlo (no decimos que no se pueda) y si eres arquitecto, seguramente, el miedo a recibir otra crítica similar a tu arquitectura ha echado para atrás a más de uno.

A su vez, los nuevos tiempos exigen nuevas lecturas de la realidad y, por supuesto, nuevas respuestas de la arquitectura ante ella. En este sentido J.M. Montaner apunta “Se trata de construir sistemas interpretativos de síntesis que sepan conciliar las interpretaciones formales con la crítica a la ideología, es decir, que expliquen el arte, la arquitectura y la ciudad desde lo social y político pero que, al mismo tiempo, sepan analizar a fondo las obras, rechazando explicaciones simplistas y esquemáticas que pretendan reducir la complejidad de los mundos creativos y formales exclusivamente a condiciones económicas e ideológicas”. Por ello, quizás, y sólo quizás, otra forma de hacer crítica arquitectónica, no ya de un edificio concreto sino de toda una forma de ejercer la profesión, es la acción pura y dura (sin que por ello haya ausencia de reflexión) que llevan a cabo alguno de los colectivos de arquitectura como pueden ser Todo por la Praxis, Zuloark o los chicos de Basurama.

3. El mundo online

Hoy vivimos inmersos en una Nueva era digital que ha cambiado la manera en que nos relacionamos y, sobre todo, de consumir información. La arquitectura en la red está haciendo su desembarco, en nuestra opinión, demasiado lento y, en ocasiones, de manera muy torpe. Entender, por ejemplo, qué son y cómo funcionan los blogs de arquitectura no es algo que se pueda hacer si no estás metido de lleno en este mundillo. Desde fuera, puede parecer que cualquiera puede tener un blog y decir lo que le venga en gana; pero, nosotros animaríamos a esa gente a qué realmente hiciera un buen blog (con contenido de valor y actualizado) y que tuviera una mínima visibilidad. Cumplir uno de los dos requisitos es fácil, cumplir los dos, ya es algo más difícil.

A su vez, a día de hoy, podemos observar que estudios de arquitectura, más allá de su obra construida, pueden expresarse en la red a través de su pensamiento reflexivo. ¿Ejemplos de ello? Vaumm o Brijuni, por citar solo dos de ellos.

En este sentido, creemos que, la red está aportando pequeños lugares digitales de calma y reposo, en donde sí que podemos encontrar arquitectos muy preparados compartiendo conocimiento propio y necesario. Si queremos encontrar delicadas reflexiones sobre arquitectura, nada mejor que darse una vuelta por el blog de Múltiples de Santiago de Molina. En él, disfrutaremos de pensamientos en voz alta sobre arquitectura con mayúsculas, y que, sin un lenguaje rimbombante pero con toda la poética del mundo, no se baja el nivel del contenido arquitectónico. Eso sí, como decía Einstein los hechos se pueden explicar de la manera más simple posible, pero no más.

Si nuestro interés es estar al día sobre temas de Identidad digital, los blogs de Domenico Di Siena o Ecosistema Urbano son paradas obligadas. Y si lo que queremos es una visión diferente de la ciudad los blogs de Paisaje Transversal, La ciudad Viva y el de José Fariña quizás sean los más reflexivos y, sin duda, los más críticos de toda la red.

Sin embargo, si nos centramos en la escala de arquitectura, no abundan los blogs de marcado carácter crítico; pero, seguramente, offline no se encuentran demasiados textos más afinados que los que nos regala Jaume Prats en su blog, “arquitectura, entre otras soluciones”, haciendo crítica de primer nivel. Curiosamente, en la red social de Facebook, nos encontramos con Javier Echepare que, a parte de ilustrarnos compartiendo excelentes imágenes de arquitectura, nos regala pequeñas píldoras de conocimiento nada despreciables.

Esto, respecto a crítica de arquitectura; pero, otro tema no menos importante es la posición crítica ante los problemas de la profesión y para eso nada mejor que acudir a las publicaciones digitales de Arquitextonica, CCAD o n+1. De hecho, fuera de la red, creemos que no hay, ni por asomo, una lectura tan precisa de nuestra realidad como la que se hace en lo que muchos, hasta hace poco, llaman con cierto desprecio “blogs de arquitectura”.

También nos gustaría comentar que, hace unos días aparecía un texto (El Fin de la Crítica: Hacia una Nueva Arquitectura) en la publicación digital de arquitectura con mayor número de visitas en lengua hispana, Plataforma Arquitectura. En él se podía leer, “Esta nueva manera de usar la web permitió la aparición de voces individuales, entregó a los arquitectos un canal para expresar el crítico que llevan dentro.” Dando a entender, en el resto del texto, que gracias a la red y las redes sociales, a día de hoy, lo bueno es que cada lector podía ya considerarse un crítico en potencia; lo cual, nos parece un tanto peligroso. Es más, para nosotros el que en un blog haya cierto criterio en la selección de sus post, y no publiquen a diestro y siniestro, es un primer paso hacia la crítica de arquitectura.

Como bien decía Santiago de Molina en uno de sus post para La Ciudad Viva, “…se encuentra mezclado lo excepcionalmente sublime con la unánime y recalcitrante vulgaridad. Hoy se impone como necesario el arte de la síntesis y la toma de conciencia de que el valor de la arquitectura como hecho cultural se encuentra en la capacidad como disciplina para seleccionar lo valioso entre ese maremagno. (…) La mayor parte de los arquitectos, a pesar de relacionarse al instante con cientos de “seguidores” en twitter, de disfrutar de la “amistad” de otras tantas personas en facebook, no dejan de tener en cuenta sólo el criterio de unos cuantos entre todos ellos en lo referente a la importancia de las obras que vomitan las publicaciones. Esas dos docenas de criterios que para cada uno resultan fiables construyen el criterio y el filtro elegido de un modo relativamente libre. Lo cual no deja de ser novedoso.”

Por lo tanto, para nosotros, la nueva era digital no implica que todos somos críticos, sino que todos tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz. En función de la calidad de nuestra opinión y la facilidad que tengamos para escuchar y hacernos escuchar, llegaremos a un mayor número de gente; siendo nuestra relevancia en la red mayor o menor en función de ello.

Una de las grandezas de la red es que todos podemos estar en ella de una manera horizontal, pero, a su vez, uno de los “problemas” que tiene es que, todos hablando de todo, hacemos demasiado ruido y los árboles no dejan ver el bosque. Paco Casas y Beatriz Villanueva, de Brijuni arquitectos, comentan al respecto “la misma facilidad que existe para erigirse con voz propia en la red define la vacuidad, en muchos casos, o el pasar desapercibido en otros, al ser muy elevado el número de personas que opinan y poco conocidos para los lectores, sus méritos acreditados.”

Por ello, cada vez estamos más convencidos de la necesidad de más canales digitales, con buena visibilidad, que seleccionen parte de esa información y la hagan más digerible para el lector interesado en la buena arquitectura. Evidentemente, en estos casos, el criterio de esta selección, aunque aspire a una inalcanzable objetividad, siempre será subjetivo.

En este sentido es de agradecer la existencia de blogs como HIC arquitectura o uno de los pioneros en la red, Edgar Gonzalez que, en nuestra opinión, realizan una buena selección de noticias y proyectos. Incluso, últimamente, observamos en Twitter la aparición de varios perfiles (@ExitArchitects @DGArquitecto…) que, con un excelente criterio, comparten de manera sistemática y constante información de gran interés arquitectónico.

Aun con todo, como afirmaba Adorno “todo gremio político-económico ha comprendido como evidente que lo que importa es transformar el mundo, considerando mera frívola travesura el interpretarlo…”. Y ya lo decía, hace más de hace 30 años, La polla Record, en su mítico primer disco Salve: “Eh, Crítico que siempre estás sentado, leer y escuchar no es suficiente. Ven aquí, ven aquí. VEN AQUÍÍÍ!!” Desde la tribuna todo es más fácil y, a lo mejor, menos real.

En fin, ya nos contareis cómo veis vosotr@s el tema, pues la nuestra sólo es una opinión subjetiva que no sirve, en ningún caso, como crítica de la propia crítica de arquitectura, ni mucho menos de su ausencia.

Autores del artículo: Agnieszka Stepien + Lorenzo Barnó _ Stepienybarno

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y redactores de LA CIUDAD VIVA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.