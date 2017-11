CCAD – COMENTARIOS Y CONVERSACIONES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – Daniel Moyano

Hoy tenemos el inmenso placer de presentar una de nuestras publicaciones digitales de arquitectura preferidas. Son ya muchos meses de seguirla y ver cómo ha ido evolucionando de la mano de Daniel Moyano. Se trata de un blog serio, riguroso y que anima a la participación de todos sus lectores. Pero será mejor que os dejemos con texto que nos envió el propio Daniel para presentarse ante los lectores de Stepienybarno.

A pesar de trabajar como arquitecto en varios estudios desde que entregué el fin de carrera, haciendo concursos y proyectos casi sin parar, hará cosa de dos años empecé a echar de menos algo que entonces entendí que había sido fundamental en mi carrera: Los largos cafés en la cafetería de la Escuela, o en la de la calle de atrás, o donde fuera, hablando de arquitectura, de proyectos, de estructuras, de los profesores, del futuro incierto…

Mi lista de favoritos y blogs habituales comenzó a crecer y, poco a poco, empecé a sumar mis comentarios y a entablar una especie de relación virtual con algunos de los estaréis leyendo esto.

Fue precisamente la desvirtualización de Agniezska y Lorenzo (Stepienybarno), cuando vinieron a Valladolid para participar en un congreso, y su tremendo entusiasmo por lo que hacen, y sus ánimos, lo que me llevó en pocos días a comenzar mi aventura en forma de blog, CCAD. Comentarios y Conversaciones de Arquitectura y Diseño.

Lo que intento con CCAD es conocer y dar a conocer a otros arquitectos [y no sólo], aprender algo de ellos, compartir inquietudes, abrir discusiones si se tercia… charlar un rato, aunque sea por medio de un teclado. De vez en cuando hago reflexiones más personales, y si las publico es básicamente para ponerlas a prueba: para esforzarme primero en ordenar mis ideas, y luego cotejarlas con vuestras opiniones.

Paralelamente utilizo Facebook para noticias más rápidas, comentarios más informales, enlaces curiosos…intento reservar el blog para asuntos que se puedan tratar de forma más pausada.

No tiene una periodicidad establecida, ya que no me podría comprometer a ello, y los temas van saltando un poco descontroladamente entre la arquitectura, el arte, el diseño, la profesión… Como desahogo que es, nació de forma espontánea y se desarrolla igualmente, sin una estructura claramente definida.

Sólo el hecho de haber podido conoceros a muchos de vosotros [la lista sigue creciendo, -gracias a todos-], aunque sea virtualmente, hace que la decisión de iniciar el blog haya sido una de las mejores que haya tomado. ¡Nos vemos en la siguiente entrada!

Y si os apetece echar un ojo a este excelente Blog lo podéis hacer en,

http://danielmoyano.net/blog/

